Pare proprio che Richard Webber in Grey’s Anatomy 18 abbia una voce diversa da quella con cui il pubblico italiano l’ha conosciuto finora. La differenza è stata notata da diversi telespettatori che hanno assistito all’episodio 7 arrivato la scorsa settimana su Disney+, che non è doppiato dalla storica voce italiana di Webber, quella di Stefano Mondini.

La voce di Richard Webber in Grey’s Anatomy 18, finora solo nell’episodio in questione Oggi è Stata una Favola, non è quella del doppiatore e attore Mondini, che ha prestato la voce all’ex capo dell’ospedale e direttore del programma di specializzazione sin dal primo episodio della prima stagione del medical drama, diventando così familiare per diverse generazioni di telespettatori.

Non è chiaro perché Richard Webber in Grey’s Anatomy 18, nell’episodio 7, abbia un doppiatore diverso, ma in un momento storico in cui molti lavoratori sono bloccati a casa dalla pandemia e dalle regole anti-contagio, non è affatto strano che possa rendersi necessaria una sostituzione, magari prettamente temporanea.

Non è detto che Richard Webber in Grey’s Anatomy 18 non torni ad avere la sua voce già nel prossimo episodio, ovvero il finale invernale della stagione: la trama dell’episodio 8 si svolge alla Vigilia di Natale, quando al Grey Sloan arriva l’equipe del Dott. Hamilton per sperimentare, proprio sulla pelle di quest’ultimo, malato da tempo, i risultati della sperimentazione condotta in Minnesota su una possibile cura contro il Parkinson. Nell’episodio 8 c’è anche un medico storico della serie in bilico tra la vita e la morte.

Non resta che scoprire se Richard Webber in Grey’s Anatomy 18 tornerà ad avere la voce storica dello scrittore, attore e doppiatore Stefano Mondini, che intanto sui social ripropone citazioni storiche del personaggio, come il famoso discorso tenuto da Richard agli specializzandi nell’episodio pilota della stagione.

