Red Canzian sta meglio, il peggio è passato. Questo è quanto riporta la stampa locale: Il Mattino di Padova ha scritto che l’ex bassista dei Pooh ha lasciato il reparto di terapia intensiva dell’ospedale Ca’ Foncello di Treviso e il suo quadro clinico è in progressivo miglioramento.

Il ricovero

Red Canzian nei giorni scorsi è stato colpito da un’infiammazione cardiaca e per questo è stato ricoverato in ospedale. A informare i fan è stato lui stesso, con un video proiettato nel giorno in cui andava in scena il suo Casanova Opera Pop al Teatro Metropolitano San Donà di Piave. Un’occasione importante, per Red, visto che si trattava del debutto del suo nuovo musical.

Nonostante le rassicurazioni sia da parte del diretto interessato che da parte della famiglia, il ricovero di Canzian ha fatto preoccupare tutti, con i suoi colleghi Roby Facchinetti e Dodi Battaglia in prima linea sui social per augurare all’amico una pronta guarigione. A tenere aggiornati i fan, tuttavia, c’è anche il figlio Phil che sui social ha pubblicato un aggiornamento nelle ultime ore.

Red Canzian sta meglio

Oggi Red Canzian sta meglio. Sua moglie Bea Niederwieser riferisce: “Sta migliorando ma per un po’ di tempo non potrà salire sul palco”. Sui social del bassista non ci sono novità, ma nella giornata di ieri il figlio ha scritto che “il percorso è ancora lungo e dobbiamo avere pazienza”.

Ancora:

“In questo momento difficile la cosa che gli potrebbe fare più piacere è sapere che in tanti volete venire a teatro a vedere la sua opera pop, che ha curato in ogni dettaglio negli ultimi 2 anni: il progetto più importante della sua vita, dopo quello ormai concluso con i Pooh”.

Un brutto spavento, dunque, ma Red Canzian sta meglio e presto tornerà ad aggiornare i suoi fan. La notizia dell’uscita dalla terapia intensiva ha fatto tirare un sospiro di sollievo a tutti, anche ai suoi amici Battaglia e Facchinetti che sui social gli augurano tanta forza e una pronta guarigione. “Hai dimostrato ancora una volta di essere un guerriero”, aggiunge Facchinetti.