Ci sarà anche Giancarlo Magalli in Don Matteo 13. L‘annuncio era stato dato qualche tempo fa, con TV Sorrisi e Canzoni che lanciava lo scoop in vista della nuova stagione della longeva fiction Rai, che vedrà il passaggio di testimone tra Terence Hill e Raoul Bova.

L’iconico conduttore de I Fatti Vostri vestirà i panni di un Vescovo per il nuovo sacerdote, Don Massimo. Magalli ha svelato che le riprese per lui sono cominciate lunedì, come ha scritto sul suo profilo Facebook:

Inizia per me una nuova avventura, un’altra di quelle cose che rendono il mio lavoro sempre nuovo (almeno da qualche tempo) e sempre entusiasmante. Inizio le riprese della nuova serie di Don Matteo, in cui interpreterò il ruolo del Vescovo, amico e confidente del nuovo sacerdote che prenderà il posto del Don Matteo di Terence Hill: Raoul Bova.

Il post prosegue con Magalli che ha anticipato qualcosa sulla new entry:

Il mio personaggio è molto bello, saggio ed umano, e spero di interpretarlo bene.

Ci sarà una reunion tra Raoul Bova e Giancarlo Magalli in Don Matteo 13: infatti i due si conoscono da oltre vent’anni, ossia da quando hanno prestato le loro voci al film d’animazione Disney, Hercules rispettivamente ai personaggi dell’eroe grego e del vecchio satiro Filottete.

Con Raoul siamo amici e ci conosciamo da tanti anni, da quando doppiammo assieme “Hercules” della Disney, lui prestando la voce ad Ercole ed io a Filottete. Siamo molto felici di ritrovarci e di lavorare di nuovo assieme.

A proposito del suo ruolo, Raoul Bova aveva confidato ai microfoni di Rtl 102.5: “Sono sul set già da diversi giorni per respirare l’aria della lavorazione della serie. Il primo ciak della nuova stagione con me nei panni di Don Massimo sarà domani. Se posso fare un paragone sportivo è come la staffetta della 4×100. Mi sta per arrivare questo testimone a grande velocità e spero di prenderlo e arrivare a vincere come gli atleti della 4×100. Terence ha conquistato tanto per questa serie che è molto bella“.

