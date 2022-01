L’iPhone 12 è stato un vero successo per Apple e nonostante l’arrivo sul mercato dell’iPhone 13 può godere ancora di grande considerazione, visti i vari sconti a cui è sottoposto negli ultimi tempi. Inevitabilmente il suo prezzo di listino inizia a calare e c’è la possibilità per molti utenti di puntare su una delle sue varianti. A tal proposito quest’oggi vogliamo proporvi un’offerta piuttosto allettante che riguarda l’iPhone 12 azzurro da 128GB di memoria interna e che è presente su Amazon.

Il prezzo aggiornato per l’iPhone 12

Parliamo di un top di gamma ancora di grande appeal e che presenta un comparto tecnico di rilievo, può insomma dire ancora la sua sul mercato, nonostante la concorrenza sia ormai agguerritissima. Il prezzo proposto quest’oggi da Amazon per questo iPhone 12 azzurro da 128GB di memoria interna è di 789 euro, cifra che arriva da uno sconto dell’11% effettuato sul prezzo precedente di 889 euro.

Offerta Novità Apple iPhone 12 (128GB) - Azzurro Display Super Retina XDR da 6,1"

Ceramic Shield, più duro di qualsiasi vetro per smartphone

Come si può notare il risparmio inizia ad essere abbastanza importante e come al solito le spese di spedizione sono gratuite e si sono velocizzati anche i tempi di consegna. Dopo la grande domanda avvenuta durante le festività natalizie, con la disponibilità piuttosto limitata, ora finalmente tutto è tornato alla normalità e potete approfittarne per avere tra le mani finalmente l’iPhone 12 ad un prezzo più ragionevole. Come sempre su Amazon è anche possibile fare acquisti a rate con Cofidis, in questo modo la spesa non sarà così cospicua al momento dell’acquisto. Vediamo a questo punto le caratteristiche di rilievo dell’iPhone 12. Parliamo di un top di gamma dotato di display Super Retina XDR da 6,1 pollici.

Il vetro utilizzato per lo schermo è un Ceramic Shield, in assoluto il più duro presente in circolazione, a prova di urto. L’aspetto da non sottovalutare è quello hardware grazie alla presenza del processore A14 Bionic, ancora tra i più veloci presenti in commercio e c’è anche la presenza della connettività 5G. Infine ottimo il comparto fotografico con un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (ultra-grandangolo, grandangolo) con modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3 e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K in Dolby Vision. Questo iPhone 12 è resistente all’acqua ed alla polvere.