La Disney ha diffuso un emozionante e nuovo trailer dell’attesissima serie Marvel Studios Moon Knight su Disney+ presentato durante l’Halftime della NFL Super Wild Card. Lo show è ambientato all’interno del Marvel Cinematic Universe, in continuità con i film e le serie del franchise. Dopo tre anni di sviluppo, il progetto incentrato su uno dei personaggi secondari della Casa delle Idee vede finalmente la luce.

La storia segue Steven Grant, un tranquillo impiegato di un negozio di souvenir, che viene colpito da vuoti di memoria e ricordi provenienti da un’altra vita. Steven scopre di avere un disturbo dissociativo dell’identità e di condividere il suo corpo con il mercenario Marc Spector. Mentre i nemici di Steven/Marc si avvicinano, i due devono indagare sulle loro identità complesse mentre si spingono in un mistero mortale tra i potenti dei dell’Egitto.

Moon Knight vede protagonisti Oscar Isaac nei panni di Steven Grant/Moon Knight; Ethan Hawke è Arthur Harrow; e May Calamawy. Mohamed Diab e il team di Justin Benson & Aaron Moorhead hanno diretto gli episodi. Jeremy Slater è il capo sceneggiatore, mentre Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Brad Winderbaum, Mohamed Diab, Jeremy Slater e Oscar Isaac sono gli executive producer. Grant Curtis, Trevor Waterson e Rebecca Kirsch sono i co-executive producer.



È stato diffuso anche un nuovo poster della serie originale live-action che debutterà dal 30 marzo (si suppone con un episodio a settimana, per un totale di sei) in esclusiva sulla piattaforma streaming della casa di Topolino. Moon Knight è la prima serie dei Marvel Studios a debuttare nel 2022.

Date un'occhiata al poster di #MoonKnight, la nuova Serie Originale Marvel Studios, disponibile dal 30 Marzo in esclusiva su #DisneyPlus. pic.twitter.com/7G2lr37z5d — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) January 18, 2022

Oscar Isaac è reduce dal film Dune e dalla miniserie HBO Scene da un Matrimonio, entrambi presentati nel corso della Mostra del Cinema di Venezia. Lo scorso anno, Ethan Hawke ha invece ricevuto una nomination ai Golden Globe per il suo ruolo nella miniserie The Good Lord Bird.

Ecco invece il trailer in italiano di Moon Knight su Disney+:

