Sarà disponibile da domani in radio e in digitale La Ragazza Del Futuro di Cesare Cremonini. Il nuovo singolo dell’artista bolognese anticipa l’album in uscita il 25 febbraio 2022 (già in pre-order per Virgin Records/Universal Music Italia), che porta lo stesso titolo.

Il brano è il secondo estratto dopo il singolo Colibrì e segue un annuncio importante che riguarda Cremonini: sarà ospite quest’anno, per la prima volta nella sua carriera, al Festival di Sanremo. Amadeus ha fatto il suo nome qualche giorno fa al TG1, confermando la presenza di Cesare Cremonini all’Ariston per festeggiare i suoi 20 anni di carriera, un percorso nella musica che ci ha regalato hit indimenticabili e che ancora continua a farlo.

Il nuovo brano ad essere rilasciato è La Ragazza Del Futuro, un dialogo particolare che l’artista ha raccontato e spiegato. Contiene un messaggio profondo che approfondiamo di seguito.

Testo e significato di La Ragazza Del Futuro di Cesare Cremonini

La Ragazza Del Futuro è un dialogo sognante e immaginifico tra Cesare e il futuro, tra il suo tempo e quello delle nuove generazioni, interpretato da una ragazza giovane e suadente. Il brano è stato prodotto dallo stesso Cremonini insieme al musicista e produttore Alessandro Magnanini. Gli autori del brano sono Cesare Cremonini e Davide Petrella, storico collaboratore di Cesare e Alessandro Magnanini.

Il testo è costruito in due tempi come un film. Nel testo l’artista si immerge questa volta in una riflessione sul ruolo delle nuove generazioni nella nostra società, sul bisogno dell’uomo di illusioni organizzate, sulla voracità della nostra società che divora queste illusioni trasformandole in slogan di comunicazione, e lo fa al ritmo di un brano dal sapore anni settanta caratterizzato da un riff di basso molto accattivante, dalla presa immediata, accompagnato dalla batteria del leggendario musicista e produttore Steve Jordan.

Cesare Cremonini racconta La Ragazza Del Futuro

“Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album, o meglio il suo centro di gravità, spiega Cremonini, perché “La ragazza del futuro” si è posata sulla tastiera del pianoforte come un veliero e immediatamente è diventata la figura centrale del mio quadro.

Per questo motivo non potevo trattare questa canzone come un semplice singolo della mia carriera ma le ho dato la responsabilità del titolo del nuovo progetto. Se “Colibrì” ne raccontava la genesi, ora, “La ragazza del futuro” svela il volto del disco, che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti.

In questa canzone canto un futuro che avverto pervaso di femminilità, giovinezza, sensualità, coraggio, libertà, ma che sento in qualche modo anche di voler proteggere con tutte le mie forze. “La ragazza del futuro” potrebbe essere il canto commosso di un padre a una figlia, di un fratello a una sorella, di un amico a una amica. Il messaggio che vuole lasciare è che nel caos che viviamo l’atto di coraggio più grande è quello di accettare la vita per quella che è, lasciando libero di andare e vivere questo tempo, seppur spaventoso, chi amiamo più di noi stessi.

La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso”.