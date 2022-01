La Casa di Carta coreana sta per arrivare su Netflix: si tratta del primo remake ufficiale della serie record di visualizzazioni della piattaforma, diventata un fenomeno di costume globale negli ultimi anni. Il progetto è stato annunciato dallo streamer nel 2020, mentre si avviava alla conclusione la serie originale di Alex Pina, e ora arrivano le prime immagini del cast nei rispettivi ruoli.

La Casa di Carta coreana rivela i suoi volti in un breve teaser, in cui vengono presentati ufficialmente i suoi personaggi con un primo fugace sguardo al Professore di questa nuova versione della fortunata serie e ai suoi compagni d’avventura.

Questa clip-annuncio de La Casa di Carta coreana, oltre a mostrare ciascuno dei personaggi e presentare più da vicino l’ideatore e stratega della rapina, ufficializza anche il titolo del remake (finora il progetto non ne aveva ancora uno). Si tratta di Money Heist: Korea – Joint Economic Area, che richiama il titolo internazionale de La Casa de Papel aggiungendo un riferimento all’ambientazione coreana.

Quest’anteprima de La Casa di Carta coreana mostra una prima scena con Yoo Ji-tae nel ruolo che è stato di Álvaro Morte, mentre sceglie la maschera che i rapinatori della nuova versione utilizzeranno per il loro colpo: tra queste c’è anche la celebre riproduzione del volto di Dalì che ha caratterizzato la serie originale, ma secondo quanto già trapelato nel remake non dovrebbe essere utilizzata la stessa maschera. Nella scena successiva, attorniata da una serie di agenti a lavoro, c’è l’ispettrice Seon Woojin (Yunjin Kim, che molti ricorderanno come Sun Kwon di Lost), che interpreterà il personaggio di Raquel Murillo (Itziar Ituño nella serie madre), in seguito diventata membro della banda. Nel finale della clip, oltre al classico “coming soon”, si alternano tutti i volti della serie con l’indicazione dei loro personaggi: Berlino è interpretato da Park Hae-soo, Tokyo da Jeon Jong-seo, Mosca da Lee Won-jong, Denver da Kim Ji-hun, Rio da Lee Hyun-woo, Nairobi da Jang Yoon-ju, Helsinki da Kim Ji-hun e Oslo da Lee Kyu-ho.

La Casa di Carta coreana è attesa nel 2022: non c’è ancora una data d’uscita ma la sensazione è che Netflix non tarderà molto a rilasciarla per capitalizzare al massimo il buon riscontro ottenuto dal finale della serie originale (qui la nostra recensione). Ecco la breve anteprima rilasciata da Netflix Asia e la sinossi che la accompagna.

Nascosto all’ombra di una maschera, un gruppo di disperati si unisce sotto la guida di una mente criminale conosciuta solo come “Il Professore” per mettere a segno la più grande rapina che la Corea abbia mai visto. Fidati del Professore. Scegli il nome della tua città. Indossa le tue maschere. È il momento.

