Al giorno d’oggi solamente diversi modelli di BMW (ad esempio quelle della serie 5) supportano la tecnologia CarKey, ossia una delle tante funzionalità di Apple con la quale è possibile aprire, chiudere le porte della propria autovettura oppure metterla in moto utilizzando il proprio dispositivo, iPhone oppure Apple Watch (malgrado le elevate aspettative, questa opzione non ha poi realmente spiccato il volo). A quanto pare, ciò potrebbe cambiare già entro l’estate a partire dai prossimi modelli Hyundai.

A darne la notizia è stato Bloomberg, secondo cui il supporto a CarKey è prossimo ad arrivare a bordo di tutti i successivi modelli del produttore coreano. Come sostiene Mark Gurman di Bloomberg, Apple non parla della funzionalità ormai da tempo, e la tecnologia sta prendendo piede molto lentamente. Sicuramente questa situazione cambierà e analizzando il codice di iOS 15 si può notare come il supporto a CarKey sarà presto esteso a molti dei prossimi modelli Hyundai in uscita in estate, compresi quelli della linea Genesis (suo marchio top).

CarKey è una fantastica funzionalità in grado di permettere agli utenti iPhone di aprire e avviare la propria auto utilizzando esclusivamente lo smartphone. Grazie all’uso della tecnologia NFC non occorre fare altro che avvicinare il telefono alla maniglia dell’auto per aprire la portiera ed accendere la vettura. Inoltre, con i modelli a banda ultra-larga dotati di chip U1 (ossia dall’iPhone 11 in poi) non c’è neanche bisogno di prendere lo smartphone dalla tasca. E per avere una sicurezza più elevata, ad ogni modo, si possono utilizzare le funzioni di sicurezza FaceID o TouchID.

C’è da dire che l’arrivo di questa funzione anche sui prossimi modelli Hyundai non è stata una vera sorpresa: infatti, già nel 2021 all’interno del codice di iOS 15, erano state scovati indizi relativi a Genesis.

