Fantasy Island su Sky Series. Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della messa in onda del sequel/reboot della serie cult anni ’80 che dal 24 gennaio prossimo occuperà il prime time di Sky Serie e sarà disponibile anche in streaming su NOW per un totale di dieci puntate per questa prima stagione di questa nuova ‘Fantasilandia’.

Ad animare la serie originale c’erano Mr. Roarke (Ricardo Montalbàn) e il suo assistente Tattoo (Hervé Jean-Pierre Villechaize) con i loro smoking bianchi pronti a realizzare un sogno per tutti quelli che mettono piede su Fantasy Island. All’epoca una versione di un mago dell’amore pronto a realizzare i sogni di tutti ebbe successo ma adesso, 40 anni dopo, non possiamo e non dobbiamo aspettarci la stessa cosa.

Ad aprire le porte di Fantasy Island agli ospiti di turno sarà una discendente dello storico Mr Roarke, Elena Roarke (Roselyn Sánchez), dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez) pronti a rendere un sogno la vacanza di uno o più ospiti. Al centro di tutto, però, c’è l’isola che continuerà a mettere tutti di fronte al proprio io e ai desideri che non sanno di avere.

Ecco il trailer della serie:

Lo stile profondo e quasi drammatico della prima serie potrebbe lasciare il posto ad una patinatura glamour in stile ‘Riviera’ mentre la sinossi di Fantasy Island spiega che Elena Roarke sarà alla guida di un resort di lusso su una splendida isola tropicale, un posto dove è possibile realizzare i propri sogni ma bisogna sempre sognare con prudenza perché tutto potrebbe avverarsi.

Sui social si legge “E se un paradiso tropicale potesse trasformare in realtà i vostri più grandi desideri o le vostre più profonde passioni? FantasyIsland dal 24 gennaio in prima visione alle 21.15 su Sky Serie“.