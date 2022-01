In questo mese di gennaio sono in aumento i telespettatori che si chiedono il perché non si vede il televideo Mediaset da svariati giorni. Il servizio non è più fruibile in alcun modo per la maggior parte dell’utenza, solo in parte per altri. C’è un sostanziale cambiamento in ogni caso con il recente passato, considerando pure che Mediaset non ha mai diramato alcun comunicato relativo ad eventuali programmi di chiusura o di revisione.

Nello scorso weekend abbiamo riportato una prima analisi sulla questione. Il perché non si vede il televideo Mediaset in questa prima parte dell’anno è stato collegato ai cambiamenti in atto per il nuovo digitale terrestre e dunque ai necessari cambiamenti strutturali per lo switch-off al nuovo standard. A distanza di qualche giorno, tuttavia, potrebbe essere anche il caso di aprirsi una nuova pista associata ai probabili problemi tecnici del servizio. Questo perché, proprio provando ad aprire quel che resta del vecchio televideo Mediaset, in molti visualizzano una scritta lampeggiante RCT1.

Insomma, dietro lo spegnimento del servizio, potrebbe non esserci solo lo switch off al nuovo digitale terrestre ma anche qualche anomalia di tipo funzionale? Potrebbe darsi. In effetti, la conclusione nasce anche dal fatto che il Mediavideo propone anche solo contenuti parziali. Sui canali generalisti ad esempio (Canale 5, Italia 1 e Rete 4), sono ora attivi solo le pagine 570, 577, 670, 677, 770, 777; sul canale “TGCOM24” le pagine 100, 101 e sul canale “Iris” infine le pagine 770 e 774. Più nel dettaglio e come già anticipato, all’interno del teletext e nella parte alta, la scritta rossa Mediaset si alterna alla scritta RCT1 dello stesso colore, soprattutto nel caso di schermate tutte nere.

Allo stato attuale sarebbe utopistico ipotizzare un ritorno del servizio nel breve, come nel lungo periodo. Piuttosto sarebbe l’ideale ricevere comunicazioni e spiegazioni ufficiali sul perché non si vede il televideo Mediaset.

