Scatola di Laura Pausini sarà disponibile dal 20 gennaio alle ore 20.00 in tutto il mondo. La cantante annuncia la data di uscita del nuovo singolo e un appuntamento tanto particolare quanto imperdibile con lei.

“Finalmente ci siamo”, scrive Laura Pausini sui social annunciando che da oggi parte il pre-save di Scatola. “Sarà vostra dal 20 Gennaio alle 20 (CET). Avrei voluto incontrarvi tutti e cantare dal vivo, guardandovi negli occhi, quello che per me è il mio ritorno in Musica”, prosegue l’artista di Solarolo, desiderosa di poter tornare presto a guardare negli occhi i suoi seguaci.

Questo inizio 2022 non lo rende, purtroppo, ancora possibile. La Pausini – e tutti noi – dovrà attendere ancora qualche mese prima di tornare agli eventi live. Per ora non resta che accontentarsi di ciò che la tecnologia mette a nostra disposizione.

“A mio modo ci sono riuscita”, comunica. E svela i dettagli di quello che sarà un evento eccezionale nelle piazza del mondo, in simulcast 3D. “Vi aspetto, virtualmente il 20 alle 20 (CET)… Scorrete la gallery per scoprire dove”, scrive Laura.

Per quanto riguarda l’Italia, gli appuntamenti sono due: a Piazza Navona a Roma e in corso Garibaldi a Milano. Ma Laura sarà virtualmente anche in Europa e nel resto del mondo per salutare i fan internazionali e presentare Scatola, il suo nuovo singolo. Appuntamenti dunque anche nelle piazze di Parigi, Madrid, New York, Miami, Brasilea e Mexico City per celebrare il ritorno in musica dell’artista italiana più amata all’estero.

Scatola anticipa il film su Laura Pausini: i dettagli.

I would have liked to see you all and sing live, looking you in the eye, what for me is my return to music with SCATOLA|CAJA. In my way, I did it. I’ll be waiting for you virtually on January 20th at 8pm… find out where 😉#Scatola#Caja@PrimeVideoIT @URBANVISIONSPA pic.twitter.com/4PvVCYGa8y