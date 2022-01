Virgin River 5 potrebbe farsi attendere più del previsto, probabilmente a causa della pandemia ma anche dei conflitti d’impegni per i membri del cast.

Le riprese di Virgin River 5, infatti, non sono ancora iniziate, ma soprattutto non c’è un piano preciso per la produzione. Inizialmente il primo ciak era previsto per marzo 2022, ma pare che la programmazione sia ora posticipata a data da destinarsi.

Di conseguenza Virgin River 5 potrebbe non essere pronta entro l’anno, né per la tradizionale uscita autunnale su Netflix né tantomeno per quella estiva che ha caratterizzato la stagione 4.

A parlare di Virgin River 5 con un aggiornamento sulla produzione è stata la protagonista del dramma romantico di Netflix. In un live streaming su Instagram, Alexandra Breckenridge ha risposto a diverse domande poste dai suoi followers, tra cui una sull’inizio delle riprese della stagione 5. L’interprete di Mel Monroe ha fatto sapere che la produzione è stata posticipata a data da definirsi: “Dovevamo iniziare a marzo, ma è stato rimandato, quindi non lo so“. L’attrice ha aggiunto l’auspicio di girare in estate, anziché in inverno, a causa delle rigide temperature di Vancouver nei mesi invernali.

Filming on #VirginRiver season 5 has been pushed back from March. pic.twitter.com/BxNmY97oLd — What’s on Netflix (@whatonnetflix) January 12, 2022

Il ritardo di Virgin River 5 in termini di produzione e quindi inevitabilmente anche di distribuzione su Netflix potrebbe essere legato sia alla recrudescenza della pandemia da Covid-19, che ha imposto molti cambi di programma anche alle programmazioni statunitensi, sia agli impegni del co-protagonista di Breckenridge. L’attore Martin Henderson è infatti impegnato nelle riprese del film X di Ti West, anche se quest’ultimo pare sia appena passato alla fase di post-produzione.

