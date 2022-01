Giunge TwentySeven al posto di Paramount Channel da oggi 17 gennaio: lo hanno notato già in molti italiani così come altri si chiedono il perché non si vede Spike TV sul canale 49 da qualche giorno. Vanno chiariti entrambi gli aspetti, alla luce pure di quanto riportato nel weekend appena concluso.

Paramount Channel ha chiuso le sue trasmissioni ormai da venerdì scordo 14 gennaio. Proprio per questo motivo, al suo posto, è comparsa la nuova emittente TwentySeven, appunto nella posizione ventisette del digitale terrestre. Si tratta di un nuovo canale Mediaset che eredita molti di quelli che sono i contenuti proprietari di Paramount. Ad esempio, grazie ad uno speciale accordo tra ViacomCbs e Mediaset, nei pomeriggi feriali, anche gli spettatori della nuova rete potranno godersi le puntate di una serie vintage ancora molto apprezzata come La Casa nella Prateria ma anche (in serata) i tanti film dell’importante catalogo della rete non più in onda.

Spiegata la natura della nuovissima rete TwentySeven al posto di Paramount Channel, va chiarito perché non si vede Spike TV, sempre da venerdì 14 gennaio. Anche questo canale è di proprietà di ViacomCbs e ha seguito la chiusura del collega Paramount Channel appunto. La sua posizione 49 del digitale terrestre, sempre da questa settimana , sarà occupata da un’altra rete Mediaset ossia Italia 2. Quest’ultima, presente nella posizione 66, lascerà il posto a Radio 105.

Ai margini di tutti i cambiamenti fin qui evidenziati, va ricordato anche che la posizione 67 finora occupata dal canale tematico VH1, sempre di proprietà di ViacomCbs, sarà occupata dalla visual radio di R101. VH1 non scomparirà del tutto ma prenderà a sua volta la posizione 167, prima occupata dall’emittente radiofonica appena menzionata. Tutti i cambiamenti riportati cominciano ad essere effettivi in questa giornata del 17 gennaio o potranno manifestarsi anche nel corso delle prossime ore per tanti spettatori italiani.

