Tutti sognano una casa super tecnologica e intelligente, con i migliori dispositivi in grado di svolgere ogni tipo di mansione. Si tratta solo di un sogno oppure ad oggi è possibile realizzare una casa smart?

Effettivamente non è più solo un sogno, grazie ai numerosi dispositivi smart per la casa in grado di offrire tanti servizi differenti e di trasformare completamente le abitazioni in case intelligenti. Tutto questo è possibile grazie all’utilizzo dell’intelligenza artificiale e alla connettività sempre più avanzata.

In questo articolo abbiamo elencato i 3 dispositivi tecnologici indispensabili per rendere una casa smart, a partire dalle nuove generazioni di modem con assistente vocale incluso, come quelli disponibili con le offerte internet per la casa Fastweb.

Come rendere una casa smart con 3 dispositivi

Rendere un’abitazione più innovativa e intelligente non è difficile, basta saper acquistare i giusti dispositivi in grado di velocizzare, semplificare e automatizzare alcuni delle principali azioni che si svolgono all’interno di una casa.

I nuovi dispositivi per la domotica sono in grado di connettersi tra di loro e di collegarsi con uno smartphone, così da poter essere gestiti in pochi e semplici click. Per scegliere i dispositivi migliori è necessario saper comprendere alcune informazioni e il rapporto qualità-prezzo in base alle tecnologie integrate all’interno.

Un primo elemento che non può mancare per una casa smart è la connessione internet e tra i più grandi gestori di telefonia fissa troviamo Fastweb che recentemente ha lanciato una nuova offerta innovativa, comprensiva di un modem rivoluzionario con assistente vocale integrato. Si tratta dell’offerta Fastweb Casa, che include chiamate illimitate e connessione con fibra ottica ultraveloce. Per sapere di più sull’offerta, puoi leggere online le recensioni su Fastweb Casa.

Il modem di ultima generazione NeXXt è perfetto per rendere una casa smart, è caratterizzato da un design moderno che si adatta a qualsiasi ambiente e da una tecnologia IA evoluta. Al suo interno è presente l’assistente vocale Amazon Alexa in grado di svolgere azioni anche più complesse, come riferire la password di una rete ospite, mettere in pausa la connessione, riprodurre musica e tanto altro.

3 dispositivi per una casa smart

Illuminazione intelligente

L’illuminazione intelligente è un ottimo modo per rendere una casa più smart e divertente. Basta acquistare delle speciali lampadine che possono essere controllate direttamente dallo smartphone o da un tablet. Queste lampadine, attraverso una connessione, possono essere accese e spente in qualsiasi momento e possono essere programmate con un timer.

Smart Speaker

Uno speaker altoparlante è fondamentale all’interno di un’abitazione smart. Attraverso lo speaker dotato di una buona connessione, è possibile gestire tutti i dispositivi per la domotica all’interno di una casa e trasmettere comandi precisi utilizzando solo la voce. Il modem NeXXt di Fastweb è una soluzione particolarmente comoda che integra una connessione internet veloce a uno smart speaker.

Termostati intelligenti

I termostati intelligenti rappresentano l’elemento principale di una casa smart, in grado di offrire un elevato comfort e un maggiore risparmio economico. I migliori termostati smart sono in grado di rilevare la quantità di persone all’interno di un’abitazione, le abitudini degli abitanti di una casa, anche gli orari più frequenti di accensione o spegnimento del riscaldamento.