Era solo questione di tempo. Sapevamo che prima o poi sarebbe accaduto. Anche il Festival di Sanremo numero 72 ha il suo primo positivo al Covid-19 che costringe a rimettere mano al piano verso l’Ariston.

Il primo artista di Sanremo 2022 positivo al Covid-19 è Aka7even, giovanissimo ed amato cantante emerso una manciata di mesi fa dal talent show Mediaset Amici di Maria De Filippi. A comunicarlo ai fan è stato lui stesso, attraverso un messaggio sui social. Cosa succede adesso?

La sua partecipazione al Festival di Sanremo 2022 non è a rischio, occorre precisarlo immediatamente. Al momento Aka7even dovrà saltare le prove in teatro con orchestra e attendere che trascorra il suo periodo di isolamento obbligatorio.

Aka7even ha anche anticipato di non aver alcun sintomo e di essere in perfetta salute. Sia lui che le persone che gli sono vicine sono del tutto asintomatiche ma, risultando positivo al tampone di controllo, dovrà osservare l’isolamento previsto dalla legge. Saltano quindi i primi impregni pre-Festival.

“Ciao a tutti, Volevo comunicarvi che a seguito di un tampone molecolare sono risultato positivo al COVID-19. Fortunatamente sto bene, non ho sintomi e altrettanto chi mi sta vicino. Abbiate cura di voi stessi e restate in guardia, Vi abbraccio forte! A presto, Aka”, le parole del cantante sui social oggi.

Aka7even dovrebbe negativizzarsi prima della fine del mese per accedere alla competizione del Festival di Sanremo 2022 in presenza da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio 2022. Le sue ottime condizioni di salute lasciano ipotizzare che per Aka7even il palco del Teatro Ariston non sia per niente a rischio ma bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.

Cosa succede in caso di artisti positivi durante il Festival? Lo scorso anno è stato Irama il primo a partecipare a distanza dopo essere risultato positivo ad un tampone di controllo. Il cantante non ha potuto esibirsi dal vivo nel corso delle serate ed è stata trasmessa la sua performance durante le prove generali.