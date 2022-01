Non ci sono particolari dubbi sul fatto che il prossimo Samsung Galaxy S22 arriverà senza caricabatteria (da parete) nella confezione ma solo con il cavetto di alimentazione annesso. Il produttore seguirà la strategia di altri competitor (in primis Apple) per risparmiare sui costi di produzione e fare del bene all’ambiente, evitando il proliferarsi di rifiuti tecnologici. La notizia non intacca di certo chi già possiede altri alimentatori adatti ed ereditati da dispositivi pregressi, ma c’è invece chi avrà comunque bisogno dell’accessorio e dovrà acquistarlo e sembra pure a caro prezzo.

Il noto sito SamMobile apprende dai colleghi di LetsGoDigital che un caricabatteria da 45 W è già disponile sullo shop ufficiale Samsung (anche se etichettato come accessorio utile per il Galaxy A8). Contemporaneamente, siti web di terze parti hanno menzionano il prodotto come EP-T4510 e adattabile non solo ai prossimi top di gamma ma anche ai già commercializzati Note 20, S21 e Tab S8. A parte il discorso compatibilità, l’aspetto più interessante è il prezzo del caricabatterie appunto, stimato intorno ai 50 euro. La quasi certezza che si tratti del modello pensato per le prossime ammiraglie proviene anche dalla data riportata per il via alla sua consegna, il 31 dicembre, ossia una settimana prima dell’evento di lancio Samsung Unpacked del 9 febbraio.

Insomma, volendo usufruire del caricabatteria da parete per il Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Plus, i futuri acquirenti potrebbero essere costretti ad una spesa non certo di poco conto. C’è da far notare pure che attualmente il produttore, nel suo shop, vende già un accessorio da 45 W ma questo dovrebbe essere sostituito con quello di nuova generazione, più compatto e veloce il cui valore commerciale appunto si aggirerebbe intono ai 50 euro o poco meno. Una scelta non facile da digerire per non pochi fan di Samsung che solo fino a qualche tempo fa sbeffeggiavano gli iPhone ed Apple per la stessa scelta di vendita.

