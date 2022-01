In questo lunedì 17 gennaio si registrano problemi Iliad con le chiamate sui numeri fissi. Non si tratta di un down generalizzato dell’operatore mobile, piuttosto di anomalie (se pur serie) relative proprio alla telefonate indirizzare tolo verso numeri di casa, di uffici o di enti e non dunque quelle verso altre SIM.

Simili difficoltà si erano manifestati anche abbastanza recentemente, ossia lo scorso 12 gennaio come riportato pure sulle nostre pagine. Anche in quel caso i problemi Iliad avevano riguardato soltanto le chiamate sui fissi e non quelle sui numeri mobili, come neppure il servizio di connessione di rete. Insomma, il disguido è ritornato prepotentemente anche all’inizio di questa settimana e per il momento, l’operatore non ha reso noti quali possano essere i motivi reali dietro gli errori.

Come comportarsi a seguito dei nuovi problemi Iliad con le chiamate sui fissi in questa giornata del 17 gennaio? I canali di assistenza restano sempre gli stessi: il customer care sarà raggiungibile al numero 177 tutta la giornata, fino alle ore 22. In alternativa, si potranno utilizzare i canali social del vettore, dunque la sua pagina Facebook lasciando un commento o inviando un direct message ma anche il profilo Twitter ufficiale, sempre inviando un messaggio privato all’account.

Aggiornamento 10:40 – Purtroppo i problemi Iliad odierni continuano a manifestarsi in questa giornata. La piattaforma Downdetector mette in evidenza centinaia di segnalazioni di utenti afflitti dalla difficoltà a mettersi in contatto con qualsiasi numero di linea fissa. Almeno per il momento, non sembrerebbe esserci una specifica area geografica del paese maggiormente interessata dalle difficoltà rispetto ad altre. Per questo motivo possiamo ipotizzare un disservizio generalizzato al quale di certo i tecnici staranno cercando di porre rimedio in breve tempo. Mancano ancora dei feedback ufficiali sul perché in giornata si siano manifestate le anomalie predette.

