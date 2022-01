OPPO Reno6 Lite è stato finalmente presentato, anche se in Messico. Il device appartiene alla fascia media del mercato, ed è stato protagonista nei giorni scorsi di svariate indiscrezioni. Il device include uno schermo AMOLED da 6.43 pollici con risoluzione FullHD+ (2400 x 1800 pixel a 409ppi), lettore di impronte digitali e fotocamera frontale da 16MP integrata in un foro laterale. La frequenza di refresh rate, purtroppo, si ferma a 60Hz. OPPO Reno6 Lite è spinto dal processore Snapdragon 662 (octa-core a 11nm), con Adreno 610, 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD).

Il device include un comparto fotografico posteriore composto da un sensore principale da 48MP (apertura f/1.7), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un sensore macro da 2MP (apertura f/2.4). Non mancano a bordo le connettività 4G VoLTE, dualSIM, Wi-Fi 802.11ac dual-band, Bluetooth 5.0, GPS, USB-C e jack per le cuffie da 3.5mm. Non figura l’NFC, così come il 5G. La batteria ha una capacità di 5000mAh, con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC 2.0 a 33W (quello che serve per non restare a secco a metà giornata).

OPPO Reno6 Lite non viene commercializzato direttamente con Android 12, bensì con Android 11 e ColorOS 11 (probabile che per la prossima major-release bisognerà attendere ancora qualche mese, trattandosi di un device di fascia media). OPPO Reno6 Lite, disponibile nelle colorazioni Glowing Rainbow Silver e Glowing Starry Black, ha un prezzo di 8799 peso, pari a circa 380 euro al cambio attuale (non possiamo ancora dirvi se arriverà mai in Europa). Come avrete già capito, parliamo di un device che ha sicuramente i suoi pro, ma anche tanti contro: se pure fosse previsto per il nostro mercato, sareste disposti a comprarlo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box in basso.

