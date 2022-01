Ci saranno anche i Maneskin a Sanremo 2022: è ufficiale. La bad guidata da Damiano David ha trionfato nella scorsa edizione del Festival della Canzone Italiana e tornerà in Riviera quest’anno. Il gruppo non sarà in competizione, come già sappiamo, ma sarà ospite di una delle serate.

L’ipotesi è sempre stata nell’aria ma ora è ufficiale. Ci saranno anche i Maneskin a Sanremo 2022, super ospiti della kermesse canora nella prima serata di martedì 1° febbraio. Saranno loro quindi ad effettuare una sorta di passaggio del testimone.

Da vincitori della precedente edizione, i Maneskin saranno tra i protagonisti della prima serata del Festival numero 3 guidato da Amadeus e l’annuncio è arrivato proprio dalle parole del direttore artistico e conduttore della kermesse dedicata alla musica italiana.

Amadeus al Tg1 delle 20.00 di domenica 16 gennaio ha svelato un altro degli attesi di Sanremo 2022 facendo proprio il nome dei Maneskin, che torneranno all’Ariston da doppi vincitori: non solo hanno trionfato a Sanremo, hanno riportato l’Eurovision in Italia per un’attesa edizione in programma a Torino.

“Sarà grandissima emozione tornare è stato da lì il punto di svolta”, hanno detto i Maneskin in diretta in collegamento da Los Angeles. “Loro sono veramente forti, sono la band più forte al mondo”, ha aggiungo Amadeus, orgoglioso di poterli accogliere all’Ariston dopo il loro inaspettato successo mondiale che li ha portati a sbaragliare anche i cantanti più amati.

Il 2021 è infatti sicuramente stato l’anno dei Maneskin: dal rock al Festival di Sanremo al trionfo in Europa all’Eurovision Song Contest, i Maneskin hanno varcato i confini continentali facendosi apprezzare anche dai Rolling Stones.

Non solo Maneskin: tra gli ospiti musicali di Sanremo 2022 figura Cesare Cremonini. Tra i non musicali, il primo ad essere annunciato è stato l’attore comico Checco Zalone. Già note le 5 co-conduttrici sul palco con Amadeus, le attrici che lo affiancheranno nelle 5 serate.