Tutti sono pronti ad osannare Serena Rossi da Oscar come sempre, ma oggi noi due parole vogliamo spenderle per la prima puntata de La Sposa ma, soprattutto, per la performance di Giorgio Marchesi. L’attore bergamasco classe 1974 ieri sera è stato protagonista assoluto della prima puntata de La Sposa. Da uomo abbandonato e presunto assassino della moglie, il suo Italo si è ritrovato presto con una bella morettina, Maria, in casa per volere dello zio arrivato fino in Calabria per ‘comprarla’ e dargliela in sposa per procura.

L’uomo vive in balia dell’alcol e del lavoro da quando sua moglie Giorgia è svanita nel nulla abbandonando lui e il loro bambino, il piccolo Paolino, mentre in paese si continua a dire che è stato lui ad ucciderla quando ha scoperto di una sua presunta relazione parallela e, addirittura, una gravidanza. Giorgio Marchesi ha accettato il suo ruolo portando sullo schermo un uomo ferito, burbero e violento ma mostrando anche un velo di tenerezza ricordando la sua amata moglie nella speranza che un giorno ritorni.

Maestria, sacrificio e lavoro duro sono concentrati nel suo Italo perché Giorgio Marchesi non ha bisogno di sussurrare per essere un bravo attore e non deve puntare sulla sua bellezza, la sua bravura è sicuramente la prima cosa che è balzata agli occhi ieri sera spazzando via ogni dubbio a chi ancora ne avesse uno.

Il suo dolore è stato struggente nella prima puntata de La Sposa. Abbiamo avuto pietà di lui quando ha fatto a botte nel bar del paese proprio in nome della sua amata moglie e ci siamo sciolti quando lo abbiamo visto piegato in due dal dolore sul corpo senza vita di Giorgia sotto gli occhi attoniti di Maria e di alcuni paesani.

Se proprio ci fosse una classifica dei protagonisti della prima puntata de La Sposa al primo posto non potremmo che mettere un ottimo Giorgio Marchesi che dopo queste performance potrebbe diventare uno dei volti più ambiti della fiction italiana e della prossima stagione televisiva come è successo ancora prima a Lino Guanciale, a Matteo Martari e poi a Luca Argentero con il suo Doc.