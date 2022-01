Nonostante non si stia parlando della super offerta evidenziata durante il Black Friday, continua ad essere piuttosto vantaggioso il prezzo degli Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) su Amazon. Stiamo parlando dell’Amazon’s choice di giornata, quindi lo stesso sito di e-commerce consiglia vivamente questo acquisto.

La nuova offerta per gli AirPods Pro su Amazon

Torniamo a parlare di questo prodotto, ad un paio di settimane dall’ultimo report a tema. Se approfondiamo più nel dettaglio quest’offerta giornaliera di Amazon, notiamo come il prezzo precedente di questi Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) fosse di 279 euro, ma ora con lo sconto del 22% si è arrivati alla cifra di 219 euro.

Un buon risparmio che potrebbe far capitolare chi è ancora incerto sull’acquisto di tali auricolari di stampo Apple. Parliamo di un prodotto che su Amazon è disponibile e può essere spedito in poco tempo, nel giro di al massimo tre giorni arriverà direttamente nelle vostre case. C’è inoltre sempre la possibilità di pagare a rate grazie a Cofidis. La spedizione è gratuita ed anche il reso, qualora subentrasse qualche problematica, può essere effettuato senza dover sborsare nemmeno un euro.

Offerta Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e...

Modalità Trasparenza per sentire il mondo intorno a te

Come sempre ci sono tutte le garanzie del caso quando si effettuano acquisti tramite Amazon. A questo punto vediamo quali sono i punti di forza degli Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021). Parliamo di auricolari dotati in primis di cancellazione attiva del rumore, fondamentale per poter bloccare i rumori esterni ed essere totalmente immersi nel suono.

Non manca però la modalità trasparenza per mantenere viva l’attenzione su ciò che accade intorno. Altro elemento di spicco di questi Apple AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe (2021) è l’audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale.

Tra le altre caratteristiche ritroviamo anche il sensore di pressione per controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare e l’EQ adattiva che calibra la musica in base alla forma del vostro orecchio. Chiaramente è un dispositivo indossabile resistente all’acqua ed al sudore. A voi la scelta finale se puntare o meno su tale accessorio.