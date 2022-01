Quello di Drusilla Foer, a Sanremo, sarà un ruolo importante. Lei, drammaturga, scrittrice, attrice e soubrette da quest’anno sarà tra le conduttrici di Amadeus sul palco dell’Ariston. Drusilla è l’alter ego del fotografo Gianluca Gori, ma anche il suo colpo di genio.

Chi è Drusilla Foer

Gianluca Gori, detentore della prima identità di Drusilla Foer, nasce a Siena il 6 settembre 1967. Fotografo, attore e drammaturgo, negli anni ha dato vita al suo alter ego. Drusilla dice di sé: “La verità? Ho tra i 40 e i 70 anni”. Il nome Drusilla viene da un battello in cui l’“anziana soubrette”, così ama definirsi l’eleganzissima, passò una notte d’amore. Il cognome Foer lo dobbiamo al secondo marito Herve Foer, nobile belga della famiglia Dufur. Herve ha lasciato questa terra, e ora Drusilla Foer è vedova.

Abbiamo parlato di secondo marito, perché Drusilla è convolata a nozze per due volte. La prima è stata meno fortunata, in quanto il primo marito era un “texano orrendo che poi ho tradito”. Un “texano”, infatti, perché la vita di Drusilla Foer si sposta da Parigi a Viareggio, da Madrid a New York, e proprio nella Grande Mela apre il negozio di usato Second Hand Dru dove incontra importanti personalità del mondo dell’arte. Drusilla Foer, occhi di ghiaccio e capelli d’argento, diventa popolare su YouTube per poi spostarsi nei locali più importanti dello spettacolo.

Cinema, teatro e televisione

Lo spettacolo le piace, e la sua personalità sbarca al cinema e in teatro: per Ferzan Ozpetek recita in Magnifica Presenza (qui Gianluca Gori interpreta Ennio) e per Claudio Norza in Ancora Più Bello. In teatro porta in scena Venere Nemica, ispirato al mito di Amore e Psiche; in televisione partecipa a Strafactor, Matrix Chiambretti, Cr4 La Repubblica Delle Donne e pubblica il libro Tu Non Conosci La Vergogna – La Mia Vita Eleganzissima.

Un termine, “eleganzissima”, con la quale il suo pubblico ama descriverla. E Sanremo? Nel 2017 è stata profeta di se stessa durante un’intervista: “Forse però sono troppo alta”, diceva scherzando.