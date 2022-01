Bianca Atzei a Milano ad aprile per due date-evento dal vivo. L’artista presenterà Veronica, il nuovo album di inediti in uscita il 29 aprile 2022. Due le date in programma, nel corso delle quali presenterà in anteprima il progetto.

Bianca Atzei a Milano ad aprile terrà due live il 28 e il 29 del mese al Blue Note.

“Senza Veronica non ci sarebbe mai stata ‘questa’ Bianca, è l’anima e la vera essenza, è la parte più forte e autentica di me. Questo è quello che vorrei raccontare attraverso questo nuovo progetto”, le parole di Bianca Atzei sul nuovo disco di inediti che porta il suo nome.

Non tutti sanno, infatti, che Bianca all’anagrafe è Veronica. La cantante ha deciso adesso di battezzare il suo nuovo progetto discografico rimarcando le sue origini ed assegnando al nuovo disco il suo nome reale.

All’interno delle canzoni troveremo “La mia ritrovata consapevolezza, direzione e libertà”, aggiunge la cantante. Sarà un album di duetti, perché Veronica ha sempre amato condividere, specialmente nella musica che le permette di respirare nuova energia.

“La parte più bella è stata ritrovarmi fianco a fianco con amici di sempre e non solo, il lavoro su questo nuovo album mi ha permesso di conoscere e crearmene di nuovi” conclude l’artista.

Il nuovo progetto di inediti arriva dopo la collaborazione con il duo indie Legno, nel brano John Travolta e con Seryo nel singolo Straniero, prodotto da Boss Doms.

Ad annunciare l’uscita del nuovo album ai fan è stata la stessa Bianca Atzei, attraverso un post su Instagram questa mattina e dando appuntamento al 28 e al 29 aprile al Bluenote.