In questa domenica 16 gennaio apprendiamo un numero incredibile di notizie sul Samsung Galaxy S22 Plus, grazie al sito di settore 91mobiles.com e l’informatore Ishan Agarwal. Il modello viene mostrato in un suo rendering ufficiale (visibile in apertura articolo) e oramai se ne conoscono pure tutte le sue specifiche principali.

Dall’immagine condivisa apprendiamo che il Samsung Galaxy S22 Plus avrà un design grosso modo identico a quello del Galaxy S21 Plus. La fotocamera per selfie sarà centrata nel display da 6.44 pollici e le cornici laterali saranno estremamente ridotte e sul lato destro ospiteranno il pulsante di accensione e il bilanciere del volume. Sul retro del telefono ci sarà una configurazione a tripla fotocamera verticale e il logo Samsung nella parte bassa della cover.

Passando alle specifiche hardware del Samsung Galaxy S22 Plus, oggi apprendiamo che in Europa il Samsung Galaxy S22 Plus dovrebbe giungere con a bordo il processore Samsung Exynos 2100 e non la soluzione Qualcomm. Il dettaglio si riferisce al Regno Unito ma difficilmente in Italia vedremo qualcosa di diverso. La RAM a disposizione sarà pari a 8 GB. La fotocamera principale avrà le singole unità da 50 MP + 12 MP + 10 MP, mentre quella anteriore solo una da 10 MP. La batteria invece avrà un amperaggio pari a 4500 mAh, con supporto per la ricarica rapida da 45 W tramite una porta di ricarica USB di tipo C.

Tra le altre specifiche ora note del Samsung Galaxy S22 Plus e date per scontate ci sono quelle che riguardano la luminosità di picco del displkay fino a 1.750 nits e la frequenza di aggiornamento adattiva. Conosciamo ora perfino il peso della futura ammiraglia pari a195 grammi. Il Samsung Galaxy S22 Ultra sarà il più pesante del lotto con 228 grammi. Insomma, mancano all’appello davvero pochissimi dettaglia ma del dispositivo atteso per il prossimo 9 febbraio sappiamo praticamente tutto.

Continua a leggere su optimagazine.com