Continua l’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2, in prima assoluta con gli episodi della quarta stagione. Stasera, 16 gennaio, va in onda il secondo. Dopo lo scioccante colpo di scena della première, scopriremo in che modo gli agenti del dipartimento di polizia di Los Angeles proseguiranno con le loro vite.

La quarta stagione riprende esattamente dove si era conclusa la precedente, con il rapimento dell’agente Lopez, incinta, nel giorno del suo matrimonio. Inoltre, l’agente John Nolan troverà in Bailey (la vigilessa del fuoco interpretata dalla new entry Jenna Dewan) un nuovo interesse amoroso.

La quarta stagione va in onda in Italia a cadenza settimanale con un episodio ogni domenica in prima serata. Il numero di episodi che compone la quarta stagione è ancora sconosciuto; negli Stati Uniti va in onda sull’emittente ABC dal 26 settembre 2021.

Di seguito le anticipazioni.

Si intitola Cinque minuti l’episodio 4×02 che vedremo il 16 gennaio, e di cui vi riportiamo la sinossi:

L’agente Nolan e l’intera squadra corrono contro il tempo per localizzare Lopez dopo che è stata rapita il giorno del suo matrimonio, non solo per salvarle la vita ma anche per il suo bambino non ancora nato.

The Rookie 4 su Rai2 torna domenica 23 gennaio con l’episodio 4×03 intitolato Sulla linea di fuoco. Ecco la sinossi:

La squadra deve fare affidamento su un criminale per la sua esperienza per abbattere una minaccia più grande. Gli agenti Chen e Bradford indagano sull’omicidio di un adolescente senzatetto.

Nel cast e personaggi di The Rookie 4, Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil è Lucy Chen; Afton Williamson è Talia Bishop; Eric Winter è Tim Bradford; Mekia Cox interpreta Nyla Harper.

L’appuntamento con The Rookie 4 su Rai2 è alle ore 21:05.

