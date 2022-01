Ormai non ci sono più dubbi che verrà messo a disposizione del pubblico italiano il nuovo bonus terme 2022. Restano da definire alcuni parametri fondamentali per gli utenti interessati, ma dopo le ultime informazioni che abbiamo condiviso sul nostro magazine, possiamo confermare che non tutto l’importo stanziato nel 2021 sia andato esaurito. Per farvela breve, nonostante in tanti abbiano assaltato Invitalia in occasione del day one a novembre, non tutti lo hanno sfruttato entro sessanta giorni.

I fondi minimi che verranno stanziati per il bonus terme 2022

Questo era il termine per poter usufruire del bonus terme così come era stato concepito nel 2021. Lo scorso 8 gennaio è arrivata la scadenza e, complice l’improvvisa ondata di contagi Covid, in tanti evidentemente hanno deciso di rinunciare. Secondo quanto raccolto durante il weekend, pare che ben 20 milioni di euro sui 52 disponibili alla fine siano rimasti utilizzati. Dunque, il 40% della cifra stanziata dovrebbe essere presto messa in palio per tutti coloro che non sono riusciti a sfruttare la prima campagna in merito.

Quella appena riportata, in sostanza, sarà la quota minima stanziata per il bonus terme 2022, anche se ad oggi è impossibile prevedere quando verrà messa nuovamente a disposizione del pubblico su Invitalia. Il governo è consapevole che i recenti problemi sanitari, tra positivi e quarantene, abbiano limitato non poco gli spostamenti delle persone. Per questa ragione, un rilancio appare come non mai scontato. Magari già nel giro delle prossime settimane.

Da capire anche se, nel corso dell’anno, avremo o meno un bonus terme 2022 specifico ed indipendente rispetto a quanto era stato pensato per dare una spinta al settore lo scorso anno. Appena ne sapremo di più, torneremo sicuramente sull’argomento, visto che l’iniziativa ha fatto registrare un successo andato oltre le più rosee aspettative.