Durante questo particolare momento storico, ci si ritrova anche a dover inviare messaggi d’auguri a tantissimi contatti presenti in rubrica con WhatsApp. Oggi vogliamo a questo punto spiegare come mandare messaggi programmati ed automatici tramite la suddetta app, sia per utenti iOS che Android. Inviare messaggi programmati è senza dubbio utile in occasione delle festività e spesso ci si affida a WhatsApp per farlo, in modo da non dimenticare proprio nessuno.

Consigli utili sui messaggi programmati con WhatsApp

In sostanza, non solo le novità più recenti con lo sviluppo dell’app, stando a quanto riportato ieri. Non è però chiaro a molti come poter inviare messaggi automatici sulla famosa app di messaggistica, ma soprattutto programmarli nel momento in cui non si ha a disposizione lo smartphone.

Questo meccanismo che andremo a svelare potrà essere utile anche durante una qualsiasi ricorrenza, come ad esempio un compleanno e non si ha modo di poter attendere effettivamente la mezzanotte, ma si vuole essere tra i primi nel fare gli auguri. Ecco che quindi programmare un messaggio su WhatsApp diventa molto utile. Ciò che bisogna però sapere è che questa funzione non è presente direttamente sulla famosa app di messaggistica, quindi significa che bisogna affidarsi ad app esterne e di terze parti in grado di inviare messaggi programmati (per una precisa data e un preciso orario).

Attualmente, attraverso WhatsApp, l’unico modo per poter inviare messaggi automatici e programmati è l’utilizzo di WhatsApp Business, ossia l’account che solitamente utilizzano le varie aziende per restare in contatto con i propri clienti. WhatsApp Business è scaricabile sia per utenti Android che iOS e funziona come WhatsApp, ma permette di programmare messaggi di benvenuto o di assenza potendo impostare l’orario di invio.

Quando WhatsApp Business sarà installato sul vostro device, per poter programmare un messaggio bisogna premere sull’icona dei tre puntini in alto a destra della schermata principale e poi su Impostazioni > Impostazioni attività > Messaggio di benvenuto. Qui basterà cliccare ON e sull’icona della matita per personalizzare il testo del messaggio che verrà inviato ai clienti la prima volta che ti scrivono o dopo 14 giorni di inattività.

Bisogna poi indicare i destinatari del messaggio e premere su Salva per confermare. Altrimenti ci si può affidare all’applicazione SKEDit che però è disponibile solo per Android. Ora sapete tutto sui messaggi programmati con WhatsApp.