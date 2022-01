Perché non si vede Paramount Channel da questo weekend di metà gennaio? Gli spettatori della rete 27 del digitale terrestre non sono pochi e da qualche ora sono rimasti orfani del loro canale preferito, sul quale si godevano soprattutto serie TV e film. Va subito chiarito che non si tratta di un errore tecnico a causa del quale i contenuti non sono più visibili. Piuttosto c’è da dire subito che la chiusura della programmazione è stata voluta e segue una strategia ben precisa.

Paramount Channel è di proprietà della ViacomCBS: la socieàt, nelle scorse ore, ha chiarito la propria posizione e dunque la chiusura di Paramount Network e Spike. Dunque sui canali 27 ma anche 49 del digitale terrestre, d’ora in poi, non saranno visibili tutti i contenuti fin qui trasmessi e nessuna risintonazzione o intervento tecnico cambierà le cose.

Ci sarà comunque un modo per visionare ancora quanto trasmesso finora dalle due reti ora abbandonate? Anche se ora non si vede Paramount Channel e Spike nei rispetti canali. ViacomCBS comunica che i rispettivi canali premium continueranno ad essere offerti al pubblico italiano attraverso i canali societari e dunque in FTA (Super! e VH1) e sulla piattaforma Sky sulle seguenti reti: Mtv, Mtv Music, Comedy Central (e+1), Nickelodeon (e+1), NickJr (e+1) ). Ancora, determinate serie TV e film prima trasmesse sul canale 27 del digitale terrestre, saranno fruibili anche sulla piattaforma di streaming gratuita Pluto TV.

Il cambiamento appena avvenuto anticipa anche una specifica strategia. Anche se oggi non si vede Paramount Channel come canale specifico, nel corso del 2022, dovrebbe fare capolino un nuovo servizio servizio streaming a pagamento denominato Paramount Plus. Quest’ultimo sarà il successore designato dei due canali le cui trasmissioni ora sono cessate. Non mancheranno anche altri contenuti, per ora non noti, volti a giustificare proprio il pagamento di un contributo mensile o annuale.

