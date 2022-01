Cos’è il e quando ricorre il Blue Monday 2022, altrimenti noto come giorno più triste dell’anno? La ricorrenza, se vogliamo definirla proprio in questo modo, cade il terzo lunedì del mese di gennaio e per quest’annata coincide con il 17 gennaio. Per chi non avesse mai sentito parlare di giorno più triste dell’anno, varrà la pena capire il significato dell’appuntamento come la sua natura di bufala “pre-confezionata” per uno specifico scopo.

Cos’è il Blue Monday

L’individuazione del giorno più triste dell’anno non ha basi scientifiche, per quanto per un po’ di tempo si è creduto che dietro l’appuntamento ci fosse un qualche calcolo matematico di certo valore. Il “merito” è da attribuirsi a Cliff Arnall, psicologo dell’Università di Cardiff, che nel lontano 2005 asserì di aver individuato un’equazione valida per stabilite il giorno più triste dell’anno. Questa prendeva in considerazione l’atmosfera di rientro dalle vacanze, i sensi di colpa per i soldi spesi nelle feste e il ritorno pieno alle proprie attività. Il valore scientifico della formula è stato poi negato dall’università di Cardiff che ha preso le distanze dal suo docente e lo stess Arnall ha dichiarato di aver solo firmato lo studio già redatto per una campagna pubblicitaria di Sky Travel, ottenendo un tornaconto in denaro.

Per quanto fin qui detto, se ne deduce che il Blue Monday non sia altro che una trovata di marketing molto originale e poi clonata all’infinito da aziende molto diverse tra loro e in molteplici paesi con lo stesso scopo. Parlando di lunedì più triste dell’anno ai propri clienti, è stato facile proporre speciali promozioni e convenienti offerte con le quali scacciare il malumore e l’apatia delle 24 ore incriminate, ottenendo risposte di vendite interessanti.

Il Blue Monday 2022

Spiegato il perché del Blue Monday 2022 e il suo vero significato, va infine detto che domani 17 gennaio non c’è da attendersi alcun evento funesto dipeso dalla ricorrenza farlocca. Piuttosto, c’è da scommetterci che in Italia delle catene di vendita online, come anche negozi fisici di varia natura spunteranno promozioni più che allettanti per il pubblico.

