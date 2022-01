L’arrivo di Arisa a Verissimo è quello di una diva, anche se Rosalba Pippa – questo il suo nome di battesimo – non si sente tale. Anzi, lei vorrebbe essere “una piccola Pausini”, che non ha pretese ma è apprezzata in tutto il mondo. Una modestia che le concediamo, perché Arisa è una delle migliori voci della musica italiana e lo ha dimostrato anche nel suo ultimo disco. Con Ero Romantica Rosalba si è messa a nudo, ha scoperto una nuova consapevolezza e ha saputo mettersi al servizio di nuovi stili.

Dalla ballata al synth pop, dal pop rock alla dance, Arisa è esplosa proprio con il Festival di Sanremo nel 2009, grazie all’indimenticabile Sincerità. Da quella volta la kermesse le è rimasta nel cuore, e anche nel 2021 Rosalba è approdata all’Ariston con Potevi Fare Di Più. Forte del nuovo album e della vittoria a Ballando Con Le Stelle, Arisa ha tentato di riprendersi il Festival anche in questo 2022, ma non è andata bene.

Questo il commento su Sanremo di Arisa a Verissimo:

“Mi è dispiaciuto non essere stata scelta, ma capisco la decisione di Amadeus di voler prendere altri artisti. Io tento sempre di partecipare perché il mio sogno è quello di andare all’Eurovision Song Contest. Mi sento profondamente italiana e quindi mi piacerebbe rappresentare il nostro Paese all’estero”.

Un cambiamento, il “no” di Sanremo, che visto in positivo potrebbe far parte di tutto quell’insieme di cambiamenti che hanno segnato l’ultimo anno di Rosalba: un taglio di capelli che la cantante fa coincidere con le sue svolte: “Quando finisce qualcosa taglio i capelli, anche in amore quando sento che una relazione è finita mi raso a zero”, e sul suo look Arisa ha lavorato tantissimo, fino a scatenare le attenzioni di Rocco Siffredi e di tutti gli opinionisti più maliziosi.