Arrivano finalmente notizie incoraggianti, anche se per alcuni aspetti frammentarie, a proposito della disponibilità PS5 qui in Italia. Dopo uno scorcio iniziale del mese di gennaio poco interessante sotto questo punto di vista, con spunti solo dall’estero secondo le informazioni che ho portato alla vostra attenzione nella giornata di ieri, bisogna tornare assolutamente sull’argomento. Grazie a GameStop, infatti, abbiamo finalmente una data da cerchiare in rosso sul calendario per chi vuole portarsi a casa la console di Sony.

Manca poco alla nuova disponibilità PS5 qui in Italia: si muove GameStop

Dopo alcune settimane di attesa e di stop, infatti, avremo a breve un’insperata disponibilità PS5 qui in Italia. L’appuntamento è fissato nel corso della prossima settimana e, come accennato, dobbiamo tutto a GameStop. Riprenderanno, in buona sostanza, gli eventi in live streaming del mercoledì pomeriggio attraverso il canale Twitch dello shop. Proprio da lì, non a caso, abbiamo raccolto l’annuncio del bot che ha anticipato a tutti il restock per la tanto desiderata console.

Cosa sappiamo su questa nuova campagna? Non molto. Il bot, però, ha confermato che il restock diventerà operativo durante la trasmissione che andrà in onda mercoledì prossimo. L’annuncio sulla nuova disponibilità PS5 verrà dato in corso d’opera, con lo start in programma alle 16. Secondo quanto riportato da alcuni utenti, è capitato in passato che informazioni sulle vendite flash siano state date attorno alle 17, ma in questo caso parliamo soltanto di una stima approssimativa per i potenziali acquirenti del prodotto.

Avvicinandoci all’appuntamento in questione, in ogni caso, proveremo a raccogliere ulteriori dettagli, in modo che tutti si possano far trovare pronti al momento giusto. Del resto, la disponibilità PS5 in Italia, in questo scorcio iniziale del 2022, è un evento più unico che raro. Che idea vi siete fatti in merito?