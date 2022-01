Continua a calare leggermente il prezzo dell’iPhone 13 su Amazon, dispositivo che è approdato da pochi mesi sul mercato e che è diventato il desiderio di molti appassionati della mela morsicata. Parliamo più nel dettaglio della variante azzurra da 128GB di memoria interna che, sul famoso sito di e-commerce, può essere acquistata al prezzo di 879 euro, è stato infatti applicato uno sconto del 6% sul prezzo consigliato in precedenza che era di 939 euro.

I dettagli sul nuovo restock per iPhone 13 con Amazon

Dunque, un restock che dà continuità a quanto riportato in settimana. Un risparmio di 60 euro che potrà far comodo a molti utenti che sono alla ricerca dell’offerta migliore per accaparrarsi l’ultimo gioiellino della casa di Cupertino. La spedizione è come sempre gratuita seppur i tempi sono un po’ più lunghi del previsto, visto come si dovranno attendere anche una ventina di giorni per poterlo avere tra le mani.

Apple iPhone 13 (128GB) - (PRODUCT) RED Display Super Retina XDR da 6,1"

Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento...

Il problema è che le scorte sono andate a ruba nel periodo del Black Friday e durante le settimane prima del Natale, ora è inevitabile dover attendere un po’ di tempo in più. Amazon però permette anche di poter pagare a rate con Cofidis al momento del check-out, quindi la spesa risulterebbe sicuramente molto più agevolata per chi ha intenzione di acquistare questo iPhone 13 azzurro da 128GB di memoria interna.

Vogliamo a questo punto ricordare le specifiche tecniche di tale top di gamma a marchio Apple. Si tratta di un dispositivo che può contare su un display Super Retina XDR da 6,1 pollici ed ha un comparto fotografico migliorato rispetto al modello precedente. Qui infatti ritroviamo la Modalità Cinema con profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Non manca poi un evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4, modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision ed una fotocamera anteriore TrueDepth da 12MP con modalità Notte e registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision. Per il comparto hardware spazio all’evoluto chip A15 Bionic che permette prestazioni fulminee. Chiaramente non mancano 5G e resistenza all’acqua ed alla polvere. Resta a voi la decisione finale se puntare o meno su tale device.