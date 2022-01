Perché il televideo Mediaset non si vede più, per un numero non certo esiguo di clienti, in questo mese di gennaio 2022? I contenuti informativi sui quali in molti hanno fatto affidamento fino a questo momento non sono più raggiungibili attraverso l’apposito tasto del telecomando. Sembrerebbe trattarsi di un’anomalia di tipo tecnico, magari da risolvere. Non è propriamente così: piuttosto stiamo parlando di una conseguenza di un processo appena messo in moto, ossia il cosiddetto switch-off verso il nuovo digitale terrestre.

L’alter ego del televideo Rai (che gode invece di ottima salute) non è fruibile più da tutti gli italiani, proprio dal corrente mese e in realtà avvisaglie in questa direzione si sono avuta già alla fine del 2021. Il motivo è presto detto: a seguito dello switch off dei canali Mediaset in alta definizione è sparito proprio il più propriamente detto Mediavideo, per tanti chiamato solo televideo Mediaset. Per questo non resta visibile se richiamato dalle reti Canale 5, Italia 1 e Rete 4. Al termine dell’anno scorso, per molti, i contenuti sono stati visualizzabili almeno quando richiamati sui canali 104, 105 e 106 ma, almeno in questo momento specifico, tutti i contenuti sarebbero non più fruibili in alcune zone del nord Italia in particolare.

Insomma, nel corso delle prossime settimane e mesi, sempre più italiani potrebbero subire gli effetti del cambiamento tecnologico e dunque chiedersi perché il televideo Mediaset non si vede più. Più che per le ricerche di notizie e informazioni oramai affidate quasi esclusivamente agli smartphone, la mancanza del servizio ricade su chi faceva molto affidamento sui sottotitoli dei programmi dei canali Mediaset appunto. Purtroppo le persone con disabilità uditiva accusano la perdita di questo ausilio importante per la loro quotidianità. Come già detto invece, i canali Rai continuano a proporre il loro televideo, con inclusi i sottotitoli ai programmi in onda.

