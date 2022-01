Dobbiamo fare i conti con alcune segnalazioni oggi 15 gennaio, secondo cui non funziona EWeLink. In particolare, bisogna fare molta attenzione a Sonoff per tutti coloro che hanno un minimo di dimestichezza con queste tematiche. Dunque, dopo aver affrontato in settimana più di un approfondimento a proposito del disservizio di NoiPA, occorre per forza di concentrarci su un altro problema per alcuni utenti italiani. Analizziamo più da vicino quanto è stato raccolto fino a questo momento.

Confermato che non funziona EWeLink in Italia: focus su Sonoff

Solo analizzando più da vicino i feedback che arrivano dai social, evidentemente, è possibile confermare che non funziona EWVeLink in Italia. Secondo quanto venuto a galla finora, il disservizio investe Sonoff. Andiamo con ordine, però, in modo che tutti sappiano di cosa stiamo parlando. EWeLink è un’app tramite la quale gli utenti che hanno deciso di utilizzarla possono creare e gestire delle scene che “permettono di eseguire automaticamente, in funzione di una condizione, un’azione su uno o più dispositivi“.

Insomma, una tecnologia che punta tutto su una lunga serie di automatismi e che, gradualmente, sta guadagnando uno spazio e notorietà crescente. Perché non funziona EWeLink? A detta di diversi utenti, i dispositivi che hanno funzione lan funzionano in locale. Al contrario, quelli che invece ne sono sprovvisti non si connettono, senza dimenticare che dall’esterno non risulta esserci collegamento.

Si tratta di una situazione che, a quanto pare, si trascina da circa due o tre giorni. All’interno dell’app, in alto, compare una scritta in rosa con connessione in corso e con punto esclamativo. In molti, stando ai feedback che ho raccolto, hanno già provato a resettare router. Tutti gli altri prodotti vanno, mentre Sonoff non dà segni di vita. Anche a voi non funziona EWVeLink? Fateci sapere lasciando un commento qui di seguito.