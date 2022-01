The Mandalorian piace anche alle celebrità. Leonardo DiCaprio è un fan della serie tv Disney+, legata al franchise di Star Wars e sul set di Don’t Look Up ha cercato di trasmettere la sua passione.

Intervistato da W Magazine, Jonah Hill ha raccontato un particolare curioso accaduto mentre girava il film Netflix insieme al collega e amico DiCaprio.

Al giornale ha raccontato di non guardare spesso film di fantascienza e serie televisive perché: “Avevo una regola: se non accadeva o non poteva succedere, allora non ero interessato, perché avrei perso la concentrazione”.

Durante le riprese del nuovo film Netflix di Adam McKay, Don’t Look Up, Leonardo DiCaprio ha convinto Jonah Hill a infrangere la sua regola e a provare a guardare la serie tv di Disney+:

Leo mi ha fatto guardare ‘The Mandalorian’ mentre stavamo girando Don’t Look Up. Mi diceva quant’era carino Baby Yoda, ma a me non fregava niente perché non sapevo di che parlava la serie.

Jonah Hill sembra essere più un tipo fantasy, dato che si è recentemente appassionato a Il Trono di Spade.

Il Trono di Spade è una droga. Sto solo guardando tre episodi alla volta, come se abbuffassi qualsiasi serie. Ma dimentico che è successo in tempo reale ed è stato come un evento culturale. Ricordo di aver guardato l’episodio delle nozze rosse. Chiamo gli amici e dico loro che Robb Stark è morto, ma loro non si stupiscono e mi rispondono che quell’evento è stato tipo la fine dei Soprano, fa parte della cultura televisiva.

DiCaprio e Hill hanno recitato insieme per la prima volta in The Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, film per cui sono stati nominati all’Oscar rispettivamente come miglior attore e attore non protagonista. I due si sono riuniti per Don’t Look Up di McKay, uno dei film originali Netflix più visti di sempre.