Un attore di Succession doveva avere un ruolo nel Trono di Spade, ma rifiutato categoricamente di apparire. La serie HBO, incentrata sulla ricca famiglia dei Roy, è uno dei programmi televisivi di punta dell’emittente americana e negli ultimi anni ha premiato i suoi attori con Emmy e Golden Globes.

Lo stesso attore di Succession in questione ha lanciato di recente un libro di memorie dal titolo Putting the Rabbit in the Hat in cui svela alcune curiosità sulla sua vita e sulla sua carriera.

L’attore di cui parliamo è Brian Cox, interprete dello spietato patriarca Logan Roy in Succession. Secondo quanto scrive nel suo libro, avrebbe rifiutato il ruolo di Re Robert Baratheon nella prima stagione della serie fantasy della HBO – ruolo che poi è andato al britannico Mark Addy:

Spesso mi viene chiesto se mi è stato offerto un ruolo in ‘Il Trono di Spade’ e la risposta è sì, dovevo essere un re chiamato Robert Baratheon, che a quanto pare è morto quando è stato incornato da un cinghiale nella prima stagione. So molto poco del Trono di Spade, quindi non posso dire se fosse un personaggio importante o meno, e non lo cercherò su Google nel caso in cui lo fosse, perché l’ho rifiutato.

Brian Cox prosegue spiegando, senza giri di parole (proprio come il suo alter ego televisivo in Succession) il motivo per cui ha rifiutato la parte:

Come mai? Ebbene, Il Trono di Spade ha avuto un enorme successo e tutte le persone coinvolte hanno guadagnato una fortuna assoluta, ovviamente. Ma quando mi è stato offerto a me quel ruolo, diciamo che i soldi non erano così tanti. Inoltre sarei stato ucciso abbastanza presto, quindi non avrei avuto nessuno dei benefici degli effetti a lungo termine di una serie di successo in cui i tuoi salari aumentano con ogni stagione che passa. Quindi l’ho passato e Mark Addy, che poi è finito incornato dal cinghiale.

Dopotutto meglio così: grazie a Succession, nel 2020, Brian Cox ha vinto il suo primo Golden Globe a 73 anni.

Continua a leggere su optimagazine.com.