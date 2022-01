Con poche ma profonde parole i Cranberries ricordano Dolores O’Riordan, e lo fanno con una nota pubblicata sui social. Sono passati 4 anni dal quel maledetto 15 gennaio 2018 quando lei, cantautrice irlandese che ha reinventato la scena alternativa degli anni ’90, venne trovata priva di vita nella vasca da bagno dell’hotel Hilton di New York. Il viso rivolto verso il basso, annegamento. Una morte da intossicazione da alcol, non un suicidio come molti hanno cercato di intendere.

Una spiegazione condivisa dal chitarrista Noel Hogan in un’intervista rilasciata per Rolling Stone un anno fa. Dolores arrivava da un periodo travagliato dopo una vita altrettanto travagliata, e in quel periodo si poteva considerare felice. Nel suo contesto, si intende. Dunque no, nessun suicidio. Un incidente, piuttosto, una schifosa fatalità.

Con tutta la poesia di un amore che andava oltre la carriera, le firme e le statistiche delle chart, i Cranberries hanno rispettosamente pubblicato l’ultimo disco In The End raccogliendo le ultime registrazioni della loro Dolores con il risultato di 11 tracce, l’ultimo grido romantico e profondo di una tra le voci più interessanti e influenti degli ultimi 30 anni.

Oggi, 4 anni dopo la sua morte, i Cranberries ricordano Dolores O’Riordan pubblicando uno scatto della cantante con un breve messaggio. Nell’immagine, Dolores sorride soddisfatta al fotografo in un’esplosione di rosso. “Sono passati 4 anni da quando abbiamo perso la nostra meravigliosa amica e cantante Dolores. Sei sempre con noi, ‘D’, per sempre nei nostri cuori. Ferg, Noel e Mike”.

Anche Giuliano Sangiorgi dei Negramaro ricorda la collega, con la quale ebbe l’onore di collaborare nel singolo Senza Fiato. Il cantautore salentino pubblica un’immagine che mostra lui e Dolores in un abbraccio affettuoso. Oggi Noel Hogan non dice niente, dal suo profilo, ma ci mostra uno scatto d’epoca che vale più delle proverbiali mille parole.