FBI 4 e FBI: International tornano in onda su Rai2 sabato 15 gennaio, col secondo appuntamento dopo il debutto in prima visione assoluta una settimana fa.

FBI 4 e FBI: International, dopo il primo maxi-crossover che ha lanciato l’ultimo spin-off del franchise CBS in ordine di tempo, prendono due strade diverse con episodi dalla trama autonoma, sebbene ambientate in un universo narrativo condiviso.

FBI 4, serie dedicata al funzionamento degli uffici della polizia federale con protagonisti Missy Peregrym, Zeeko Zaki, Ebonée Noel e Jeremy Sisto, affronta spesso tematiche di stretta attualità, come ad esempio quella al centro del reato su cui si indaga nel secondo episodio. Stavolta si tratta degli attacchi informatici alle strutture sanitarie, realizzati per rubare dati sensibili dei pazienti e contemporaneamente chiedere un cospicuo riscatto in cambio della cessazione dell’hackeraggio.

Ecco la trama di FBI 4 per il secondo episodio dal titolo Hacktivista, in onda alle 21.05 sabato 15 gennaio su Rai2, in prima visione tv.

Il New York Children’s Hospital dove è in cura anche Tyler, il figlio di Jubal, è stato bloccato dopo aver subito un attacco informatico. L’FBI riceve una strana richiesta dell’hacker: rintracciare un presunto serial killer che ha ucciso pazienti recentemente dimessi da un ospedale psichiatrico. Partono le indagini che portano a Jason Cooke, che ha piazzato il malware anche in altri sei ospedali. Attraverso i dati dei pazienti, restringono ancora di più la cerchia e arrivano a una certa Lydia Ryan.

FBI 4 è seguito dallo spin-off FBI: International, con protagonisti Luke Kleintank e Heida Reed, che nel secondo episodio della prima stagione affronta invece il tema della genitorialità contesa. Ecco la trama di Oltre il limite, in onda in prima visione dalle 21:50 su Rai2.

Nell’udienza dopo il divorzio, il giudice stabilisce, per Katya Polgar e Gary Milgrave, la custodia congiunta del figlio. La donna, sapendo dei maltrattamenti dell’ex-marito nei confronti del figlio, decide di rapirlo.

