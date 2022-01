Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto debutta in Italia a poche settimane dall’esordio assoluto su HBO: Sky Atlantic trasmette in prima visione assoluta questa miniserie, sviluppata per i due colossi della tv da SISTER, che rinnova così la sua collaborazione con Sky-HBO dopo la pluripremiata Chernobyl, fra le serie più celebrate agli Emmy Awards del 2019.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto è una miniserie thriller ispirata ad una drammatica quanto incredibile storia vera: il format in quattro parti, con protagonisti l’attrice Premio Oscar per La Favorita e Premio Emmy per The Crown Olivia Colman e David Thewlis (Sto pensando di finirla qui , Fargo), è stato sviluppato dallo sceneggiatore Ed Sinclair, che è anche marito di Colman.

Le vicende ricostruite in Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto si sono verificate nel Regno Unito nel 1998, quando Susan e Christopher Edwards, una coppia di mezza età all’apparenza ordinaria e molto innamorata, commettono un duplice omicidio per eliminare i genitori di lei e svuotare il loro conto corrente. Quindici anni dopo, mentre erano ancora a piede libero in Francia, i cadaveri vengono ritrovati e gli Edwards finiscono al centro di un’indagine per omicidio. Da un giorno all’altro la sognatrice Susan, che è una grande appassionata di cinema al punto da immaginarsi protagonista di film western come di grandi classici romantici o di noir dell’età d’oro di Hollywood, si ritrova insieme all’amato marito Chris a fare i conti con la polizia e col loro passato.

Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto, creata e scritta da Ed Sinclair, è diretta e co-sceneggiata da Will Sharpe (The Electrical Life of Louis Wain, Flowers). Ad affiancare Colman e Thewlis nei panni di questa coppia dal legame morboso, nel cast ci sono Kate O’Flynn (Bridget Jones’s Baby), Dipo Ola (We Hunt Together), Samuel Anderson (The History Boys), David Hayman (Il bambino con il pigiama a righe), Felicity Montagu (I’m Alan Partridge) e Daniel Rigby (Eric and Ernie, Flowers).

@Sky





@HBO/Sky

Ecco il trailer di Landscapers – Un Crimine Quasi Perfetto e la trama dei primi due episodi in onda sul canale 110 di Sky il 14 gennaio dalle 21.15, disponibile anche on demand e in streaming su Now.

La vita che i coniugi Christopher e Susan Edwards hanno accuratamente pianificato negli ultimi 15 anni inizia a crollare dopo una sola, semplice telefonata…

L’indagine sul duplice omicidio di Mansfield prosegue: gli investigatori cercano di incrinare il fronte compatto degli Edwards, mentre emerge un segreto del passato.

