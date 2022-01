The Resident 4 ci sarà e se negli Usa la stagione è andata in onda ormai due anni fa, su Rai2 prenderà il via già la prossima settimana, sempre al venerdì sera. Il medical drama con Emily VanCamp andrà in scena sempre con un doppio episodio in tandem con The Good Doctor 5 che continuerà la sua corsa anche nelle prossime settimane. Al momento non sappiamo ancora quando i due medical si fermeranno per la lunga pausa che potrebbero slittare i nuovi episodi alla primavera o, addirittura, a settembre, ma quello che è certo è che The Resident 4 ci sarà e sarà su Rai2 molto presto.

Le prime anticipazioni della quarta stagione della serie non possono prescindere dal matrimonio tanto atteso dei suoi protagonisti ovvero Conrad e Nic con al fianco parenti e amici di sempre. I due per un attimo riusciranno a rimanere lontani dalla corsia dove si sono innamorati e in cui combattono tutti i giorni ma non potranno farlo a lungo visto che i nuovi episodi porteranno su Rai2 il Coronavirus e l’emergenza sanitaria che ne è conseguita.

Il finale della terza stagione in onda oggi, 14 gennaio, sarà infatti il ‘finto’ finale della serie e tutto perché questi episodi sono stati poi usati per chiudere la stagione quando la pandemia non ha permesso di tornare sul set per andare avanti. The Resident 3 si concluderà questa sera con gli episodi dal titolo Rete di supporto e La fine di tutto in cui sarà ancora Cain il protagonista.

Cain e Kim cercano disperatamente di contenere la diffusione del candida auris cercando di tenere segreto il contagio ma tutto si complica quando anche una paziente di Conrad e Devon potrebbe essere stata esposta all’agente patogeno. A questo punto è Kim che mette a tacere Cain che si trova costretto a coinvolgere un tirocinante, Ezra. Intanto Nic ed AJ si occupano di Isaac, un giovane paziente che ha bisogno di un trapianto di polmone.