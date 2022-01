Il cast di Only Murders in the Building 2 accoglie due nuovi membri. A svelare la notizia è Martin Short, produttore esecutivo e protagonista della serie comedy di Disney+, che in un’intervista con Deadline si è lasciato accidentalmente sfuggire i nomi delle new entry.

La leggendaria attrice Shirley MacLaine e la comica Amy Schumer si uniranno al cast di Only Murders in the Building 2. Nello show, Short recita al fianco di Selena Gomez e Steve Martin. I tre sono un gruppo di sconosciuti appassionati di podcast di true crime che finiscono per restare coinvolti nel misterioso omicidio di un vicino nel loro condominio di New York City. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione e da allora ha ottenuto nomination ai Golden Globe Awards, ai Critics’ Choice Awards, ai People’s Choice Awards e ai SAG Award (con Martin Short che ha ricevuto la sua prima candidatura al prestigioso premio).

Come riportato da Deadline, i ruoli interpretati da Shirley MacLaine e Amy Schumer sono al momento sconosciuti. Inoltre, Martin Short ha confermato il ritorno di Teddy Dimas di Nathan Lane negli episodi futuri.

Prima di Natale, [ho girato delle scene con] Shirley MacLaine e Amy Schumer. La qualità degli attori che questo show sta attraendo a sé rende infinitamente divertente andare al lavoro.

Amy Schumer e Shirley MacLaine si uniranno al cast di Only Murders in the Building 2 insieme a Cara Delevingne (Carnival Row), il cui casting è stato annunciato di recente. L’attrice e modella interpreterà Alice, una sofisticata insider del mondo dell’arte che rimane invischiata nell’ultimo mistero di Mabel, Oliver e Charles.

Le riprese della seconda stagione sono iniziate a dicembre 2021, e i nuovi episodi dovrebbero debuttare entro quest’anno su Disney+.

Steve Martin ha co-creato lo spettacolo insieme a Dan Fogelman (This Is Us) e John Hoffman (Grace & Frankie).