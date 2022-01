Bisogna analizzare con grande attenzione gli ultimi riscontri in merito alla disponibilità PS5, considerando il fatto che oggi 14 gennaio qualcosa potrebbe muoversi finalmente con GameStop. Dopo le brutte sensazioni condivise nei giorni scorsi sul nostro sito, alla luce delle nuova spinta data alla PS4, stamane occorre necessariamente precisare dei concetti in merito. Partendo dal presupposto che qui in Italia forse sarebbe opportuno non farsi troppe illusioni a stretto giro.

GameStop dà segnali di vita sulla disponibilità PS5 a gennaio

In particolare, come riporta il sito Tom’s Guide, pare che oggi ci saranno finalmente nuove disponibilità PS5 negli store GameStop. A differenza di quanto avvenuto nel recente passato, qui si parla prevalentemente di negozi fisici. Va detto che si tratti della divisione americana del noto giornale, motivo per cui è possibile che il restock di cui tanto si parla in queste ore possa essere circoscritto solo al territorio USA. Resta un altert da prendere in considerazione, comunque, in quanto le sorprese sono sempre dietro l’angolo per questioni simili.

Non escludiamo ulteriori disponibilità PS5 a breve termine, anche se la situazione generale per il mercato europeo non appare particolarmente incoraggiante in queste settimane. Del resto, qui da noi GameStop ci aveva abituati a vendite flash il mercoledì pomeriggio, all’interno dello store online, ma da un po’ di tempo a questa parte è tutto fermo. Altro segnale, questo, abbastanza sintomatico sul complesso momento che Sony stia vivendo in termini di produzione con la sua più recente console.

Qualora dovessimo avere riscontri su disponibilità PS5 anche nei negozi italiani di GameStop, in ogni caso, procederemo subito con un aggiornamento al nostro articolo di oggi 14 gennaio. Fateci sapere qualora doveste avere segnali in merito. La speranza è che qualcosa possa muoversi già durante la giornata di venerdì.