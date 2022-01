Il concerto di Marracash all’Arena di Verona è stato rimandato. L’artista avrebbe dovuto esibirsi in concerto all’Arena il 28 aprile 2022, recupero del 22 maggio 2020 e del 18 settembre 2021. Gli appuntamenti precedenti non hanno potuto svolgersi a causa della pandemia dovuta al covid-19 e al perdurare dello stato di emergenza.

Un nuovo posticipo si rende necessario oggi. Il concerto di Marracash all’Arena di Verona, programmato per il 28 aprile di quest’anno, non si terrà. Lo comunica lo stesso artista e l’agenzia di concerti organizzatrice. I biglietti già acquistati precedentemente restano validi per la nuova data, già nota.

Il concerto di Marracash all’Arena di Verona è posticipato al 25 settembre 2022.

Tutti i biglietti in possesso dei fan per le date del 22 maggio 2020, del 18 settembre 2021 oppure del 28 aprile 2022 rimarranno validi per la nuova data di settembre 2022. Non sarà necessario chiedere alcuna modifica.

“Quando ho dovuto spostare le date del tour la prima volta non mi sarei mai immaginato che sarei riuscito a fare addirittura un altro disco, prima di quei concerti. Ma eccoci di nuovo qua. Il tour è rimandato, non ci sono ancora le capienze, la curva dei contagi aumenta e bla bla bla, pertanto questi live nei palazzetti non li possiamo fare come andrebbero davvero fatti”, ha detto Marracash qualche mese fa nel comunicare il posticipo dei concerti nei palasport ma non aveva comunicato variazioni per l’evento a Verona.

Oggi apprendiamo che anche lo spettacolo all’Arena è posticipato.

Il nuovo album di Marracash e i concerti 2022

Noi, Loro, Gli Altri è il nuovo album di Marracash che verrà presentato nel corso degli appuntamenti in programma per il 2022. Non solo l’Arena di Verona: Marracash sarà protagonista anche di altri appuntamenti dal vivo: QUI IL CALENDARIO. Nel nuovo disco di inediti del rapper anche alcune collaborazioni eccezionali: c’è Blanco in Nemesi, Calcutta in Laurea Ad Honorem e Guè Pequeno in ∞ Love.

Continua a leggere su optimagazine.com