Mediaset svela il promo della fiction Fosca Innocenti, nuova produzione televisiva con protagonista Vanessa Incontrada, volto sempre gradito per il pubblico del piccolo schermo.

La storia è ambientata ad Arezzo, in Toscana, dove vive la protagonista, un vicequestore dalla bellezza disinvolta e con un dono straordinario. Il suo olfatto trasforma ogni fragranza percepita in un indizio risolutivo. Intorno a lei, si muove una squadra di polizia quasi tutta al femminile.

Si indagherà su storie di provincia e i loro relativi delitti. Niente mafia, né camorra, al contrario: la fiction offrirà al pubblico un micromondo immerso nella natura che in quattro puntate racconta dei temi universali attraverso le indagini della nostra protagonista.

Nel cast, al fianco della Incontrada, anche Francesco Arca nel ruolo di Cosimo, migliore amico di Fosca con cui nascerà qualcosa di più; e poi: Irene Ferri, Desiré Noferini, Cecilia Dazzi, Giorgia Trasselli, e Giovanni Guidelli.

Fosca Innocenti segna il ritorno di Vanessa Incontrada in una produzione televisiva Mediaset dopo Angeli – Una storia d’amore nel 2014. Lo scorso anno, l’attrice spagnola ha partecipato al reality Amazon Celebrity Hunted: Caccia all’uomo, al film Sky Ostaggi ed è tornata alla conduzione con Zelig e Striscia La Notizia. Negli ultimi anni l’abbiamo vista nella fiction Rai Non Dirlo al Mio Capo, Il Capitano Maria e Come una madre.

La fiction Fosca Innocenti è prodotta da Massimo Del Frate per Banijay Studios Italy, è diretta da Fabrizio Costa (L’Allieva, Luce dei Tuoi Occhi) su una sceneggiatura scritta da Dido Castelli e Graziano Diana.

Non c’è ancora una data d’uscita per Fosca Innocenti, ma probabilmente la vedremo già dopo la settimana del Festival di Sanremo, così da evitare interruzioni per quattro settimane consecutive. In ogni caso, vi terremo informati sulla programmazione.

Di seguito, il promo della fiction Fosca Innocenti:

