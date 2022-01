Il OnePlus 10 Pro è stato presentato in Cina l’11 gennaio, e già sta riscuotendo un certo successo localmente. Il device arriverà sicuramente anche in Italia, seppur con qyualche lieve cambiamento tecnico, in base alla disponibilità regionale. Come riportato da ‘slashgear.com‘, il OnePlus 10 Pro in Europa dovrebbe differire dalla versione cinese per qualche caratteristica non ancora specificata. Una variazione probabilmente legata alla crisi mondiale dei semiconduttori, che fa avvertire anche adesso diversi disagi ai produttori di smartphone (per usare un eufemismo, visto che la situazione sappiamo essere stata ed essere ancora piuttosto critica, anche a causa della pandemia da Covid-19, che non dà tregua ai mercati).

Non sappiamo in cosa il OnePlus 10 Pro europeo potrebbe differire: forse in qualche specifica hardware (non di certo per quanto riguarda il design, ad eccezione di una qualche variazione cromatica in più o in meno, a seconda dei mercati di destinazione), come nel caso delle configurazioni delle memorie o della certificazione IP68 (non è ancora possibile risalire con certezza alle componenti che esattamente differiranno tra la versione europea e quella cinese del dispositivo). Il OnePlus 10 Pro in Cina sta riscuotendo un successo commerciale non indifferente, incassando 100 milioni di Yuan, pari a circa 137 milioni di euro (una flashsale che meglio di così proprio non si poteva, c’è da ammetterlo).

Il primo lotto di unità, vendute nel giro di pochi minuti, dovrebbe ammontare tra le 18 e le 21 mila.

