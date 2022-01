Una serata da incubo quella di ieri sera, giovedì 13 gennaio, allo Stadio Maradona. Il Napoli guidato da mister Luciano Spalletti è sceso in campo contro la Fiorentina per gli ottavi di finale di Coppa Italia, ma gli azzurri, dopo il pareggio in extremis ottenuto con la rete di Petagna nell’ultimo minuto di recupero dei tempi regolamentari, è uscito malconcio, in soli nove giocatori (data la doppia espulsione di Fabian Ruiz e Lozano) e sconfitto in modo pesante nei tempi supplementari per 5-2. Una vera e propria disfatta e delusione per l’intero popolo napoletano. Il primo obiettivo stagionale (mancato) è ormai già accantonato.

Inoltre, continua a piovere sul bagnato in casa Napoli: infatti, oltre alla pesante sconfitta, il club di De Laurentiis continua a fare i conti con gli infortuni e gli indisponibili. Tra il primo e il secondo tempo del match contro i viola, il portiere David Ospina è stato costretto al cambio per infortunio, in seguito ad un risentimento muscolare al polpaccio sinistro. Il portiere, già al 33esimo minuto di gioco, era apparso in difficoltà in seguito ad un passaggio corto verso il compagno di squadra Stanislav Lobotka. Al rientro negli spogliatoi, al termine del primo tempo, è stato visitato dallo staff medico, che ha consigliato al tecnico toscano di mandare in campo il vice Alex Meret.

Nella giornata odierna, secondo quanto riportato dal quotidiano partenopeo ‘Il Mattino’, il colombiano verrà sottoposto ad esami strumentali per certificarne i tempi di recupero. L’estremo difensore azzurro salterà quasi certamente la gara di campionato contro il Bologna, in programma lunedì 17 gennaio, partita dove, però, tornerà a disposizione Mario Rui, guarito dal Covid-19, che darà un po’ di riposo a Ghoulam (ieri alla sua terza gara consecutiva da titolare). Ancora out anche il capitano Lorenzo Insigne, che, come sappiamo ha riportato una lesione distrattiva di basso grado alla coscia destra, che lo costringerà a restare fermo per almeno 2/3 settimane.

Continua a leggere su optimagazine.com