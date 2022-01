Ci sarà la diretta dei funerali David Sassoli in questo venerdì 14 gennaio. La cerimonia del compianto Presidente del Parlamento Europeo avrà luogo nella mattinata odierna e non pochi italiani vorranno assistere al rito: l’orario esatto del via alla commemorazione così come le modalità di visione del toccante momento in televisione come in streaming sul web e via app RaiPlay sono le informazioni utili proposte di seguito.

L’orario esatto in cui partirà la diretta dei funerali David Sassoli su Rai 1 è quello delle 11:25. La cerimonia in sé inizierà solo un po’ più tardi (intorno alle 12:00) ma sarà anticipata dallo Speciale TG1 con il commento (di certo) di tanti ex colleghi del giornalista e conduttore dell’ammiraglia Rai. Durante questa anteprima sarà possibile assistere anche al corteo in partenza dal Campidoglio in Roma dove si è svolta la camera ardente dedicata al giornalista e che prima di giungere alla chiesa di Santa Maria degli Angeli seguirà un breve percorso nel centro della capitale.

Sarà una cerimonia di Stato quella dedicata al Presidente del Parlamento Europeo scomparso martedì scorso 11 gennaio e che vedrà anche la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, del Presidente del Consiglio italiano Mario Dragho, di altre importanti cariche politiche ma pure di Ursula Gertrud von der Leyen, Presidente della Commissione europea. La diretta dei funerali David Sassoli sarò visibile su Rai 1, come già indicato, ma anche in streaming per chi non avrà a disposizione un televisore al momento della cerimonia commemorativa. Il live del primo canale della Rai sarà visibile a questo indirizzo sul portale RaiPlay. Chi ha sul proprio smartphone sempre l’app RaiPlay potrà accedere allo streaming attraverso la scheda dedicata al primo canale delle ammiraglie. Attraverso lo stesso strumento sarà possibile visionare anche la replica della cerimonia una volta conclusa, sia oggi che nei giorni a venire.

