Si aggiungono nuove date al tour teatrale di Fiorella Mannoia. La Versione di Fiorella Tour 2022 si impreziosisce di nuovi appuntamenti che porteranno l’artista ad esibirsi in tutta la penisola.

Le nuove date partiranno dal 19 marzo e porteranno la cantante sul palco fino al prossimo 4 maggio. La nuova tranche di appuntamenti dal vivo inizierà da Avellino per far tappa a Trento il 26 marzo e a Locarno il 2 aprile.

Il 3 aprile Fiorella Mannoia sarà a Varese e l’8 aprile a Piacenza; il 9 aprile a Montecatini e il 12 aprile a Livorno. Il 14 aprile per la Mannoia sarà la volta di Grosseto. A seguire è attesa in Sicilia per due appuntamenti che si terranno rispettivamente a Catania il 22 e a Palermo il 23.

Successivamente si terrà un concerto a Genova il 26 aprile. Il 28 dello stesso mese la Mannoia è attesa a Cremona e il 30 aprile a Firenze. L’ultima delle nuove tappe annunciate è quella attesa al Teatro Regio di Parla il 4 maggio.

I nuovi concerti di Fiorella Mannoia:

19 marzo AVELLINO Teatro Carlo Gesualdo

26 marzo TRENTO Auditorium Santa Chiara

02 aprile LOCARNO Palaexpo Fevi

03 aprile VARESE Teatro di Varese

08 aprile PIACENZA Teatro Politeama

09 aprile MONTECATINI (PT) Teatro Verdi

12 aprile LIVORNO Teatro Goldoni

14 aprile GROSSETO Teatro Moderno

22 aprile CATANIA Teatro Metropolitan

23 aprile PALERMO Teatro Golden

26 aprile GENOVA Teatro Carlo Felice

28 aprile CREMONA Teatro Ponchielli

30 aprile FIRENZE Teatro Verdi

04 maggio PARMA Teatro Regio

Le nuove date si aggiungono a quelle già comunicate in precedenza, recuperi degli appuntamenti attesi er il 2021. I biglietti già acquistati restano validi.

Le date già annunciate

6 MARZO 2022 all’ Europauditorium di BOLOGNA (recupero concerto del 22 dicembre 2021)

8 MARZO 2022 al Teatro degli Arcimboldi di MILANO (recupero concerto del 20 dicembre 2021)

9 MARZO 2022 al Teatro Colosseo di TORINO (recupero del concerto dell’8 dicembre 2021)

11 MARZO 2022 al Grana Padano Theatre di MANTOVA (recupero concerto del 18 dicembre 2021)

12 MARZO 2022 al Pala Bassano 2 di BASSANO DEL GRAPPA (VI) (recupero del concerto dell’11 dicembre 2021)

14 MARZO 2022 al Teatro delle Muse di ANCONA (recupero concerto del 14 dicembre 2021)

16 MARZO 2022 al Teatro Augusteo di NAPOLI (recupero concerto del 13 dicembre 2021)

17 MARZO 2022 al Teatro Team di BARI (recupero concerto del 28 dicembre 2021)

21 MARZO 2022 all’Auditorium Parco della Musica di ROMA (recupero concerto del 30 dicembre 2021)

24 MARZO 2022 al Teatro Creberg di BERGAMO (recupero concerto del 16 dicembre 2021)

25 MARZO 2022 al Teatro Dis_Play di BRESCIA (recupero concerto del 17 dicembre 2021)