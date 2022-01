La bocca e i denti non rappresentano un mondo a sé stante, ma il loro stato di salute influisce anche su altre parti del corpo. Si è visto, ad esempio, che persone che soffrono di parodontite, ossia l’infiammazione delle gengive, hanno una maggior probabilità di sviluppare malattie legate al sistema cardiovascolare, come ictus e infarto.

Diventa quindi importante non solo intervenire in caso di malattia, ma prendersi cura dei denti ogni giorno, per prevenire l’insorgenza di carie, neoplasie e malattie parodontali.

Oggi, oltre a spazzolino, dentifricio e filo interdentale, la tecnologia ci ha fornito degli strumenti per migliorare e semplificare le operazioni di pulizia profonda della bocca, ma anche per monitorare lo stato di salute del nostro cavo orale.

Il primo strumento è lo spazzolino elettrico. Uno studio uscito nel 2014, ha evidenziato che l’utilizzo dello spazzolino elettrico riduce l’insorgenza della placca e ha migliori risultati sulla prevenzione delle gengiviti. Sul mercato si trovano spazzolini elettrici di diverse marche e numerosi sono i modelli disponibili, ciascuno con diverse caratteristiche, ad esempio alcuni spazzolini sfruttano la tecnologia bluetooth per inviare informazioni allo smartphone, altri hanno spie che si illuminano quando si effettua troppa pressione durante la pulizia dei denti, altri ancora hanno testine adatte a sbiancare lo smalto dei denti. I prezzi sono molto diversi, esistono strumenti per la pulizia dei denti che costano anche più di 200 euro, ci sono però modelli più semplici a prezzi convenienti, soprattutto se si fa attenzione alle offerte. Spesso nei negozi dedicati alla cosmesi e alla cura del corpo si trovano ottime promozioni su questi prodotti, guarda ad esempio Tigotà volantino anteprima per farti un’idea degli spazzolini elettrici disponibili a buon prezzo.

Un altro strumento a servizio dei denti sono le app. Esistono numerose applicazioni mobili da scaricare sul proprio cellulare con diverse funzionalità: determinare il corretto tempo di spazzolamento, ricordarci di prenotare una pulizia dentale dal dentista, avvertirci che è ora di cambiare lo spazzolino, aiutare i bambini a lavarsi i denti divertendosi ecc. La rivista italiana igiene dentale ha recentemente presentato Igident, un’applicazione mobile realizzata sia per le persone comuni, che per gli addetti del settore. L’app è personalizzabile ed è in grado di valutare l’igiene orale della persona, oltre ad offrire consigli per migliorare la pulizia di denti e gengive.

Una tecnologia che sembra offrire ottimi risultati nel campo della salute dentale è quella che si basa sugli ultrasuoni. In principio solo gli studi dentistici sfruttavano le onde meccaniche per una pulizia profonda dei denti, successivamente sono stati immessi sul mercato spazzolini ad ultrasuoni, che si possono utilizzare quotidianamente a casa propria. Questo tipo di tecnologia utilizza delle onde a una frequenza superiore ai 20.000 HZ, che si sono dimostrate efficaci nella distruzione della placca e nel contrastare i batteri responsabili della carie.

Infine, la tecnologia ci aiuta a sentire meno dolore durante gli interventi di pulizia dentale che devono essere svolti da un professionista del settore in maniera regolare. Normalmente i dentisti consigliano di prenotare un intervento di pulizia ogni 6 mesi, per le persone che non hanno problemi, o ogni 3 mesi per chi soffre di infiammazioni orali.

Lo sviluppo di nuove tecnologie per la cura dell’igiene orale è in continua evoluzione, soprattutto perché è ormai assodato che la migliore cura è la prevenzione. I dentisti per mantenere sani i nostri denti ci consigliano di spazzolare i denti dopo ogni pasto, utilizzare un dentifricio che contenga fluoro, ricordarsi di pulire anche la lingua, completare l’operazione di pulizia utilizzando il filo interdentale e prenotare periodicamente una pulizia professionale.