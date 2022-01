Inventing Anna è la nuova serie Netflix targata Shondaland, scritta da Shonda Rhimes in persona, che sarà disponibile ovunque da venerdì 11 febbraio 2022.

Il trailer di Inventing Anna rilasciato da Netflix a poche settimane dal debutto, rappresenta un’anteprima di questo racconto di una storia vera, ricostruita e drammatizzata dalla creatrice di Grey’s Anatomy e Scandal. Composta da 10 episodi della durata di 60 minuti, la serie è firmata da Shonda Rhimes con la produzione esecutiva della sua socia storica e co-fondatrice di ShondaLand Betsy Beers. Si tratta di uno dei titoli originali, insieme al successo di Bridgerton, nati dal contratto firmato tra Rhimes e Netflix nel 2017.

Inventing Anna è la storia di una giornalista che si imbatte in una storia clamorosa e decide di andare a fondo per scoprire la verità e raccontarla dalle pagine del suo giornale. Vivian (interpretata da Anna Chlumsky di Veep) è una reporter che indaga sul caso di Anna Delvey (Julia Garner, già in Ozark e Dirty John), leggendaria erede tedesca che si è costruita via Instagram una certa popolarità: oltre a rubare i cuori dei protagonisti del jet set di New York, però, la presunta ereditiera ruba anche i loro soldi. Ma chi è davvero Anna Delvery? La più grande truffatrice di New York o semplicemente il nuovo ritratto del sogno americano nell’era dei social? In attesa del processo a suo carico, Delvey instaura un oscuro e divertente legame di amore-odio con Vivian, che sfida il tempo per risolvere il grande mistero che riguarda l’identità della socialite truffatrice.

Inventing Anna è tratto da una storia vera: il soggetto è ispirato all’articolo di Jessica Pressler, che è anche produttrice dello show, How Anna Delvey Tricked New York’s Party People, apparso sul New York Magazine.

Nel cast di Inventing Anna, insieme alle due protagoniste, figurano anche Katie Lowes (che i più ricorderanno come la Quinn Perkins di Scandal) nei panni di Rachel, una follower di Anna disposta a tutto, Laverne Cox (Orange Is the New Black) nel ruolo di Kacy Duke, manager di celebrities e life coach finita nel vortice di Anna, e Alexis Floyd (The Bold Type) come Neff, un’aspirante regista.

@Netflix

Ecco il trailer di Inventing Anna e le nuove foto diffuse da Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com